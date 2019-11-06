***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.393 26.439.103 281.953.496Transferler0 99.745.060 -99.745.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)772.900.137 772.900.137 772.900.137Dönem Karı (Zararı)-271.054.893 -271.054.893 -10.551.438 -281.606.331Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)81.691 81.691 81.691Sermaye ArttırımıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 -10.206 639.252 21.868.966 123.605.021 -271.054.893 757.441.327 15.887.665 773.328.992Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler135.750.000 44.242 -26.340.830 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.284 14.875.840 843.864.124Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-251.539.858 251.539.858Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-60.670.779 -60.670.779 -17.967.676 -78.638.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.139 -39.139 -39.139Sermaye Arttırımı158.992.950 28.158.727 -13.200.000 173.951.674 173.951.674Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler294.742.950 28.202.969 -26.340.830 812.135.180 -93.340 639.252 21.868.966 -128.254.328 -60.670.779 942.230.040 -3.091.836 939.138.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.682.109 166.057.222Dönem Karı (Zararı)-60.670.779 -271.054.891Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 -60.727.689 -270.865.972Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 56.910 -188.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler123.516.523 281.468.898Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-31-33-36 71.230.533 22.726.097Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -427.314 4.090.071Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -427.314 4.090.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.038.323 12.765.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 1.838.923 654.004Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.189.638 258.967Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 0 11.851.075Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 9.762 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 1.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.480.608 257.643.356Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -69.934.272 -3.577.153Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 163.423.102 274.737.865Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 5.458.748 2.274.598Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -23.466.970 -15.791.954Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -7.837.950 -5.417.559Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 213.287Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39 -17.967.677 -10.551.438İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.124.496 155.561.524Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)22.805.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -12.071.414 -50.324.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -12.071.414 -50.324.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -33.881.263 -23.897.005İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -36.922.242 -14.316.733İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 3.040.979 -9.580.272Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -18.575.571 -26.124.591Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -11.267.199 10.227.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 7.404.487 75.913.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.404.487 75.913.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 6.623.445 3.275.963Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.591.310 5.804.205İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 12.640.600 518.818İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 14.950.710 5.285.387Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 26.006.825 72.904.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.955.116 64.976.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 18.788.988 102.213.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27-29 -21.744.104 -37.236.234Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.721.248 165.975.531Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -39.139 81.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-90.023.763 -603.036.689Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 38.768 339.560Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 38.768 339.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-90.062.531 -603.376.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -84.272.684 -591.983.149Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.789.847 -11.393.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.344.660 325.038.125Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 173.951.674Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri247.855.082 723.416.531Kredilerden Nakit Girişleri37 237.561.928 358.038.576Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri37 10.293.154 365.377.955Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-370.205.039 -393.788.822Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -282.492.334 -244.735.774İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları37 -51.575.016 -7.536.389Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları37 -36.137.689 -141.516.659Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları37 -2.257.057 -4.589.584YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.003.006 -111.941.342NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.003.006 -111.941.342DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.133.365 123.925.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.136.371 11.983.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 18.136.372 7.133.365Ticari Alacaklar6-7 91.698.732 84.642.356İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 91.698.732 84.642.356Diğer Alacaklar6-9 82.217.867 48.372.532İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 64.485.642 27.563.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 17.732.225 20.809.132Stoklar10 104.733.856 86.158.285Peşin Ödenmiş Giderler12 18.547.776 12.164.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 18.547.776 12.164.892Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25-40 213.854 0Diğer Dönen Varlıklar29 136.113.453 125.591.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 136.113.453 125.591.830ARA TOPLAM451.661.910 364.063.260Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 588.269 531.359TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR452.250.179 364.594.619DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 263.175 243.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 263.175 243.643Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 200.000 200.000Maddi Duran Varlıklar14 2.579.186.146 2.563.015.928Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 48.867.739 46.244.728Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17-18 48.867.739 46.244.728Peşin Ödenmiş Giderler12 5.187.638 303.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.187.638 303.323Ertelenmiş Vergi Varlığı40 33.066.921 39.234.734Diğer Duran Varlıklar29 102.579.077 62.226.180İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 102.579.077 62.226.180TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.769.350.696 2.711.468.536TOPLAM VARLIKLAR3.221.600.875 3.076.063.155KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 57.884.880 55.753.759İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 57.884.880 55.753.759Banka Kredileri47 51.968.207 49.542.893Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 5.916.673 6.210.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 584.982.234 354.706.373İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 584.982.234 354.706.373Banka Kredileri47 584.982.234 354.706.373Diğer Finansal Yükümlülükler47 93.652.373 171.080.031Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler47 93.652.373 171.080.031Ticari Borçlar6-7 269.512.333 285.547.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 269.512.333 285.547.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 13.588.997 5.126.629Diğer Borçlar6-9 31.138.644 10.719.123İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 13.019.556 378.956İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 18.119.088 10.340.167Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 76.214.786 50.207.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 76.214.786 50.207.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 83.554Kısa Vadeli Karşılıklar25-29 1.189.638 845.602Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar29 1.189.638 845.602Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 29.746.495 25.325.459İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 29.746.495 25.325.459ARA TOPLAM1.157.910.380 959.396.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.157.910.380 959.396.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 1.001.333.954 1.147.243.686İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 1.001.333.954 1.147.243.686Banka Kredileri47 996.077.136 1.140.024.004Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 5.256.818 7.219.682Diğer Borçlar6-9 7.160.202 15.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.160.202 15.500Uzun Vadeli Karşılıklar25-27 3.507.787 1.608.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 3.325.997 1.436.896Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 181.790 172.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 109.928.938 123.934.700Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.621.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.621.410TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.124.552.291 1.272.802.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.282.462.671 2.232.199.030ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 942.230.040 828.988.284Ödenmiş Sermaye30 294.742.950 135.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 28.202.966 44.242Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -26.340.830 -26.340.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 812.041.840 812.080.979Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 812.135.180 812.135.180Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 812.135.180 812.135.180Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -93.340 -54.201Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 639.252 13.839.252Diğer Özkaynak Payları30 21.868.966 21.868.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -128.254.325 123.285.532Net Dönem Karı veya Zararı41 -60.670.779 -251.539.857Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 -3.091.836 14.875.841TOPLAM ÖZKAYNAKLAR939.138.204 843.864.125TOPLAM KAYNAKLAR3.221.600.875 3.076.063.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 732.276.683 675.179.834 260.863.238 248.291.744Satışların Maliyeti28-31 -615.986.950 -645.101.284 -208.212.948 -243.274.175TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)116.289.733 30.078.550 52.650.290 5.017.569BRÜT KAR (ZARAR)116.289.733 30.078.550 52.650.290 5.017.569Genel Yönetim Giderleri33 -15.599.835 -12.036.217 -5.639.236 -4.698.929Pazarlama Giderleri33 -3.197.737 -10.684.351 -1.696.537 -5.175.560Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 33.629.914 36.691.462 -4.231.481 21.887.476Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -42.435.916 -36.788.456 -423.722 -13.200.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.686.159 7.260.988 40.659.314 3.830.172Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 339.560 819Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.889 -126.273 -3.125 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 33.742 -39.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.716.012 7.474.275 40.616.854 3.830.991Finansman Gelirleri37 309.556.415 118.581.774 113.896.064 48.380.094Finansman Giderleri37 -484.794.703 -630.911.536 -110.635.595 -408.775.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-86.522.276 -504.855.487 43.877.323 -356.564.683Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.826.911 223.438.074 956.255 220.878.377Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 7.826.911 223.438.074 956.255 220.878.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-78.695.365 -281.417.413 44.833.578 -135.686.306DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39 56.910 -188.918 -41.424 -12.975DÖNEM KARI (ZARARI)-78.638.455 -281.606.331 44.792.154 -135.699.281Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 -17.967.676 -10.551.438 78.763 -5.028.089Ana Ortaklık Payları30 -60.670.779 -271.054.893 44.713.391 -130.671.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar39.139 81.690 20.480 39.638Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 50.178 104.731 26.257 50.818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -11.039 -23.041 -5.777 -11.180Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.139 81.690 20.480 39.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-78.599.316 -281.524.641 44.812.634 -135.659.643Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-17.958.733 -10.548.377 84.978 -5.026.619Ana Ortaklık Payları-60.640.583 -270.976.264 44.727.656 -130.633.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797090BIST