***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2019 22:29
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.393 26.439.103 281.953.496
Transferler
0 99.745.060 -99.745.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
772.900.137 772.900.137 772.900.137
Dönem Karı (Zararı)
-271.054.893 -271.054.893 -10.551.438 -281.606.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.691 81.691 81.691
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -10.206 639.252 21.868.966 123.605.021 -271.054.893 757.441.327 15.887.665 773.328.992
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.284 14.875.840 843.864.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-60.670.779 -60.670.779 -17.967.676 -78.638.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.139 -39.139 -39.139
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.727 -13.200.000 173.951.674 173.951.674
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.202.969 -26.340.830 812.135.180 -93.340 639.252 21.868.966 -128.254.328 -60.670.779 942.230.040 -3.091.836 939.138.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.682.109 166.057.222
Dönem Karı (Zararı)
-60.670.779 -271.054.891
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -60.727.689 -270.865.972
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 56.910 -188.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.516.523 281.468.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 71.230.533 22.726.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -427.314 4.090.071
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -427.314 4.090.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.038.323 12.765.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.838.923 654.004
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.189.638 258.967
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 11.851.075
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 9.762 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.480.608 257.643.356
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -69.934.272 -3.577.153
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 163.423.102 274.737.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 5.458.748 2.274.598
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -23.466.970 -15.791.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -7.837.950 -5.417.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 213.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39 -17.967.677 -10.551.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.124.496 155.561.524
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22.805.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.071.414 -50.324.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.071.414 -50.324.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -33.881.263 -23.897.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -36.922.242 -14.316.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.040.979 -9.580.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.575.571 -26.124.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -11.267.199 10.227.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.404.487 75.913.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.404.487 75.913.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 6.623.445 3.275.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.591.310 5.804.205
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.640.600 518.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 14.950.710 5.285.387
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 26.006.825 72.904.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.955.116 64.976.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 18.788.988 102.213.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -21.744.104 -37.236.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.721.248 165.975.531
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -39.139 81.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.023.763 -603.036.689
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 38.768 339.560
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 38.768 339.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.062.531 -603.376.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -84.272.684 -591.983.149
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.789.847 -11.393.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.344.660 325.038.125
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 173.951.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
247.855.082 723.416.531
Kredilerden Nakit Girişleri
37 237.561.928 358.038.576
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 10.293.154 365.377.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-370.205.039 -393.788.822
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -282.492.334 -244.735.774
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -51.575.016 -7.536.389
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -36.137.689 -141.516.659
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -2.257.057 -4.589.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.003.006 -111.941.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.003.006 -111.941.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.133.365 123.925.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.136.371 11.983.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 18.136.372 7.133.365
Ticari Alacaklar
6-7 91.698.732 84.642.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 91.698.732 84.642.356
Diğer Alacaklar
6-9 82.217.867 48.372.532
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 64.485.642 27.563.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.732.225 20.809.132
Stoklar
10 104.733.856 86.158.285
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.547.776 12.164.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.547.776 12.164.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 213.854 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 136.113.453 125.591.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 136.113.453 125.591.830
ARA TOPLAM
451.661.910 364.063.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 588.269 531.359
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.250.179 364.594.619
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 263.175 243.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 263.175 243.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.579.186.146 2.563.015.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 48.867.739 46.244.728
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 48.867.739 46.244.728
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.187.638 303.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.187.638 303.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 33.066.921 39.234.734
Diğer Duran Varlıklar
29 102.579.077 62.226.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 102.579.077 62.226.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.769.350.696 2.711.468.536
TOPLAM VARLIKLAR
3.221.600.875 3.076.063.155
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 57.884.880 55.753.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 57.884.880 55.753.759
Banka Kredileri
47 51.968.207 49.542.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 5.916.673 6.210.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 584.982.234 354.706.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 584.982.234 354.706.373
Banka Kredileri
47 584.982.234 354.706.373
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 93.652.373 171.080.031
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 93.652.373 171.080.031
Ticari Borçlar
6-7 269.512.333 285.547.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 269.512.333 285.547.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 13.588.997 5.126.629
Diğer Borçlar
6-9 31.138.644 10.719.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 13.019.556 378.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 18.119.088 10.340.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 76.214.786 50.207.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 76.214.786 50.207.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 83.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 1.189.638 845.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.189.638 845.602
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 29.746.495 25.325.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 29.746.495 25.325.459
ARA TOPLAM
1.157.910.380 959.396.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.157.910.380 959.396.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.001.333.954 1.147.243.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.001.333.954 1.147.243.686
Banka Kredileri
47 996.077.136 1.140.024.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 5.256.818 7.219.682
Diğer Borçlar
6-9 7.160.202 15.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.160.202 15.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 3.507.787 1.608.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.325.997 1.436.896
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 181.790 172.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 109.928.938 123.934.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.621.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.621.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.124.552.291 1.272.802.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.282.462.671 2.232.199.030
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 942.230.040 828.988.284
Ödenmiş Sermaye
30 294.742.950 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 28.202.966 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 812.041.840 812.080.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 812.135.180 812.135.180
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 812.135.180 812.135.180
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -93.340 -54.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 13.839.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -128.254.325 123.285.532
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -60.670.779 -251.539.857
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -3.091.836 14.875.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
939.138.204 843.864.125
TOPLAM KAYNAKLAR
3.221.600.875 3.076.063.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 732.276.683 675.179.834 260.863.238 248.291.744
Satışların Maliyeti
28-31 -615.986.950 -645.101.284 -208.212.948 -243.274.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.289.733 30.078.550 52.650.290 5.017.569
BRÜT KAR (ZARAR)
116.289.733 30.078.550 52.650.290 5.017.569
Genel Yönetim Giderleri
33 -15.599.835 -12.036.217 -5.639.236 -4.698.929
Pazarlama Giderleri
33 -3.197.737 -10.684.351 -1.696.537 -5.175.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 33.629.914 36.691.462 -4.231.481 21.887.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -42.435.916 -36.788.456 -423.722 -13.200.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.686.159 7.260.988 40.659.314 3.830.172
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 339.560 819
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.889 -126.273 -3.125 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 33.742 -39.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.716.012 7.474.275 40.616.854 3.830.991
Finansman Gelirleri
37 309.556.415 118.581.774 113.896.064 48.380.094
Finansman Giderleri
37 -484.794.703 -630.911.536 -110.635.595 -408.775.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.522.276 -504.855.487 43.877.323 -356.564.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.826.911 223.438.074 956.255 220.878.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 7.826.911 223.438.074 956.255 220.878.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.695.365 -281.417.413 44.833.578 -135.686.306
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 56.910 -188.918 -41.424 -12.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.638.455 -281.606.331 44.792.154 -135.699.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -17.967.676 -10.551.438 78.763 -5.028.089
Ana Ortaklık Payları
30 -60.670.779 -271.054.893 44.713.391 -130.671.192
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.139 81.690 20.480 39.638
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 50.178 104.731 26.257 50.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -11.039 -23.041 -5.777 -11.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.139 81.690 20.480 39.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.599.316 -281.524.641 44.812.634 -135.659.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.958.733 -10.548.377 84.978 -5.026.619
Ana Ortaklık Payları
-60.640.583 -270.976.264 44.727.656 -130.633.024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797090
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