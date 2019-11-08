***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../....Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kuruluna sunulan ve henüz onaylanmamış İzahmane ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797797BIST