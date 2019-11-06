***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2019 dönem sonu itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK-EBITDA) 168 Mn TRL olarak gerçekleşmiş olup faaliyetler bazında FAVÖK (EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.FAVÖK Kırılımı (Konsolide)30.09.2019 Dönem Sonu İtibariyleMn TRLÇAN-2 TES 150URFA DGÇS 6,4KÖPRÜBAŞI HES 8,7ANTİMUAN MADENCİLİĞİ 5,2KÖMÜR MADENCİLİĞİ 2,2ELEKTRİK PERAKENDE -3,3DİĞER -1,2TOPLAM 1682019 3. çeyreğinde elde edilen konsolide FAVÖK ise, geçen yılın aynı çeyreğine göre %479 oranında gerçekleşen bir artışla toplam 69,5 Mn TRL seviyesinde gerçekleşmiştir. (3Q2018 FAVÖK: 12 Mn TRL)01.04.2019 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar geçen sürede Çan-2 Termik Santrali ortalama %65,2 kapasite kullanım oranı ile brüt üretim gerçekleştirmiş olup, Santralin kapasite kullanım oranının artırılmasına yönelik olarak Ekim ayı içerisinde başlatılan ve uluslararası endüstriyel çözüm firmaları ile ortak yapılan yanma rejimi optimizasyon çalışmasının bu hafta sonlanması ile birlikte kapasite kullanım oranın ideal seviyelere ulaşması planlanmaktadır.2019 3. Çeyrek İtibariyle Grubun Borçluluk Durumu2019'un 1. Çeyrek sonunda 24 seviyelerinde gerçekleşen Net Finansal Borç/ yıllık FAVÖK çarpanı 2019 yılı 3. Çeyrek sonu itibariyle 8,4* seviyesine gerilemiştir.Grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanının mevcut sermaye yapısı ve hedeflediği FAVÖK ile 2019 yıl sonu itibariyle 6,8 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.Grubun Net Finansal Borç /FAVÖK çarpanının 2020'den itibaren 1-5 arasındaki seviyelere ulaşıp bu aralıkta kalıcı olması, yatırımların bu çarpanlar dikkate alınarak sınırlandırılması koşuluyla büyümenin gerçekleşmesi, konsolide bilanço yapısının güçlendirilerek sektörde pozitif ayrışması ve mali yapının sistematik risklere karşı korunaklı olması Grubun öncelikli hedefleri arasındadır.Bu çerçevede,Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 294.742.951 TRL olan ödenmiş sermayesinin yeni pay alma hakları sınırlandırılmadan 305.257.049 artırılarak, 600.000.000 TRL'ye çıkartılmasına ve gerekli başvurunun SPK'ya yapılmasına, bununla beraber bağlı ortaklığımız konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.Aynı zamanda bağlı ortaklığımız Anadolu Export uhdesindeki Altın/Gümüş tesis yatırımı dışında ilave bir yatırıma önümüzdeki 24 ay boyunca girilmemesi kararı alınmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.*01.10.2018-30.09.2019 döneminde gerçekleşen FAVÖK rakamı dikkate alınmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797093BIST