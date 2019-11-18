***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemlerde kamuoyunda oluşan Baca Gazı Filtreleme Sistemi olmayan termik santrallerin akibetlerine yönelik gündem üzerine belirtmek isteriz ki, uhdemizde bulunan Çan-2 Termik Santrali'nin tüm çevresel ekipmanlarının yatırımları tamamlanmış olup, tüm Baca Gazı Filtreleme Sistemlerinin uluslararası normlarda faal olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799348BIST