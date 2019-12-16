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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2019 11:52
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***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Bağlı ortaklığımız Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin bünyesindeki Çan-2 Termik Santrali bilindiği üzere Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile işletme faaliyetini sürdürmekteydi. GFB belgesi çevre yatırımlarını yapmış santrallere verilen geçici izni ifade etmektedir. Santralimiz geçici faaliyet süresindeki tüm testlerden geçmiş ve 06.12.2019 tarihi itibariyle Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bu tarihten itibaren 5 yıl (2019-2024) süre ile alındığı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Santralimiz çevre mevzuatı açısından bu belgeye sahip oldukça az sayıdaki yerli termik santrallerden biridir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803597


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NIBAS 7,13 1.291 % 15,00  
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Frank 5,9205 5,9562 % 0,64  
Riyal 1,5548 1,5626 % 0,62  
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Cumhuriyet 1.836 1.864 17,00  
Tam 1.829 1.875 13,60  
Yarım 884 907 6,57  
Çeyrek 444 454 3,29  
Gümüş.Ons 17,00 17,05 0,08  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
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