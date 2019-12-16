***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2019 11:52
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin bünyesindeki Çan-2 Termik Santrali bilindiği üzere Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile işletme faaliyetini sürdürmekteydi. GFB belgesi çevre yatırımlarını yapmış santrallere verilen geçici izni ifade etmektedir. Santralimiz geçici faaliyet süresindeki tüm testlerden geçmiş ve 06.12.2019 tarihi itibariyle Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bu tarihten itibaren 5 yıl (2019-2024) süre ile alındığı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Santralimiz çevre mevzuatı açısından bu belgeye sahip oldukça az sayıdaki yerli termik santrallerden biridir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803597
BIST
12:55110.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -57,53
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:555,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0323
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
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5,8521
En Düşük
5,8018
12:556,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,4980
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|Önceki Kapanış
|: 6,4550
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6,5227
En Düşük
6,4603
12:55277,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,89
|Açılış
|: 277,87
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|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,57
|78.016.647
|% 18,43
|
|GUSGR
|2,39
|225.002.591
|% 17,73
|
|BOLUC
|4,55
|37.170.420
|% 15,48
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|UNYEC
|4,62
|5.877.222
|% 14,07
|
|SNKRN
|2,88
|2.141.640
|% -4,64
|
|OYLUM
|4,93
|3.435.121
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|RYSAS
|3,21
|2.932.318
|% -4,18
|
|BJKAS
|2,78
|55.433.962
|% -4,14
|
|THYAO
|13,81
|436.623.033
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.676.463
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|225.002.591
|% 17,73
|
|ASELS
|19,40
|209.644.801
|% -0,77
|
|GSRAY
|2,35
|166.764.409
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.676.463
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|225.002.591
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|166.764.409
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|143.483.393
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,23
|162.689.001
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7725
|7,8115
|% 0,51
|
|Frank
|5,9205
|5,9562
|% 0,64
|
|Riyal
|1,5548
|1,5626
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,33
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.864
|17,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,60
|
|Yarım
|884
|907
|6,57
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,11
|