***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi../../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin bünyesindeki Çan-2 Termik Santrali bilindiği üzere Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile işletme faaliyetini sürdürmekteydi. GFB belgesi çevre yatırımlarını yapmış santrallere verilen geçici izni ifade etmektedir. Santralimiz geçici faaliyet süresindeki tüm testlerden geçmiş ve 06.12.2019 tarihi itibariyle Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bu tarihten itibaren 5 yıl (2019-2024) süre ile alındığı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Santralimiz çevre mevzuatı açısından bu belgeye sahip oldukça az sayıdaki yerli termik santrallerden biridir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803597BIST