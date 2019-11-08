***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlgili Şablonların Düzenlenmesi ve SPK BaşvurusuYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 294.742.951Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 8.860.837,590 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 NâmaB Grubu, ODAS, TREODAS00014 286.187.311 296.396.211,410 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 294.742.951 305.257.049,000 103,56720Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn. Burak Altay ve Sn. A.Bahattin Özal satış süresi içerisinde satılamayan paylardan her ikisi birlikte toplam 10.000.000 TL'ye karşılık gelen nominal tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.11.2019Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına, İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, Artırılan 305.257.049 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına, SPK VII -128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına, İşbu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, finansal danışmanların veya hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına,toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Söz konusu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797794BIST