***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 294.742.951Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 8.555.640 8.860.837,590 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 NâmaB Grubu, ODAS, TREODAS00014 286.187.311 296.396.211,410 103,56720 1,00 B Grubu B Grubu, ODAS, TREODAS00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 294.742.951 305.257.049,000 103,56720Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sn. Burak Altay ve Sn. A.Bahattin Özal satış süresi içerisinde satılamayan paylardan her ikisi birlikte toplam 10.000.000 TL'ye karşılık gelen nominal tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.11.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 16.01.2020 tarihinde onaylanmış ve tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813384BIST