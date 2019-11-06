***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.11.2019 22:32
***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797095
BIST
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 618,42
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
18:055,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
18:056,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
18:05276,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,83
|Açılış
|: 276,33
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
277,01
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.439.940
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|33.482.621
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,14
|58.649.643
|% 13,25
|
|NATEN
|9,58
|111.225.590
|% 12,97
|
|TKURU
|9,14
|95.981
|% -7,40
|
|KSTUR
|19,52
|76.968
|% -7,05
|
|AFYON
|4,36
|22.450.589
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,06
|1.122.052
|% -5,58
|
|ATEKS
|10,40
|1.784.270
|% -5,37
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,67
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% -1,48
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,32
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,29
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% -2,91
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,89
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3794
|7,4164
|% -0,12
|
|Frank
|5,7814
|5,8163
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5314
|1,5391
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|6,54
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,83
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,01
|
|B. Petrol
|61,74
|61,74
|-1,22
|
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