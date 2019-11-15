***OLMIP* *EUYO* *DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.11.2019 18:25
***OLMIP******EUYO******DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGGYO, EUYO, OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DGGYO.E, EUYO.E ve OLMIP.E payları 18/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 02/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799239
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7370
18:056,3505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05270,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,04
|Açılış
|: 270,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3884
|7,4255
|% 0,10
|
|Frank
|5,7770
|5,8118
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5270
|1,5346
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,64
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|1,03
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT