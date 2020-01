***ORMA* *BEYAZ* *FLAP* *ALBRK* *IPEKE* *KOZAA* *ISBIR* *NIBAS* *FORMT* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******BEYAZ******FLAP******ALBRK******IPEKE******KOZAA******ISBIR******NIBAS******FORMT******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALBRK, BEYAZ, FLAP, FORMT, IPEKE, ISBIR, KOZAA, NIBAS, ORMA, TIRESermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E HACI MEHMET SEKKELI 49.000,000ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E ILHAN HABERDAR 9.410,760BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E MUSTAFA SUNGUR 2,200FLAP 4 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 34.142,000FLAP 5 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 200.000,000FLAP 6 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 672.445,500FORMT 7 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ERSIN FAZLIOGLU 10.396,000IPEKE 8 IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE ÜRETIM A.S. E HASAN COSKUN 280.000,000ISBIR 9 ISBIR HOLDING A.S. E ÖCAL BATURLAR 48,600KOZAA 10 KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. E HASAN COSKUN 50.000,000NIBAS 11 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ERSIN FAZLIOGLU 25.000,000ORMA 12 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E SEVAL ERSAHIN 1.414,610ORMA 13 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E SENAY GÜLASAR 1.413,820TIRE 14 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E MEHMET KADEM 50,955(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812915BIST