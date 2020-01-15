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***ORMA* *BEYAZ* *FLAP* *ALBRK* *IPEKE* *KOZAA* *ISBIR* *NIBAS* *FORMT* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

15.01.2020 17:26
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******BEYAZ******FLAP******ALBRK******IPEKE******KOZAA******ISBIR******NIBAS******FORMT******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, BEYAZ, FLAP, FORMT, IPEKE, ISBIR, KOZAA, NIBAS, ORMA, TIRE

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E HACI MEHMET SEKKELI 49.000,000
ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E ILHAN HABERDAR 9.410,760
BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E MUSTAFA SUNGUR 2,200
FLAP 4 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 34.142,000
FLAP 5 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 200.000,000
FLAP 6 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E MUSTAFA SUNGUR 672.445,500
FORMT 7 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ERSIN FAZLIOGLU 10.396,000
IPEKE 8 IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE ÜRETIM A.S. E HASAN COSKUN 280.000,000
ISBIR 9 ISBIR HOLDING A.S. E ÖCAL BATURLAR 48,600
KOZAA 10 KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. E HASAN COSKUN 50.000,000
NIBAS 11 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ERSIN FAZLIOGLU 25.000,000
ORMA 12 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E SEVAL ERSAHIN 1.414,610
ORMA 13 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E SENAY GÜLASAR 1.413,820
TIRE 14 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E MEHMET KADEM 50,955

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812915


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GYHOL 14,77 6.147.311 % 14,94  
QNBFB 51,15 63.538.015 % 14,94  
DAGHL 4,16 10.751.780 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6332 7,6715 % -0,02  
Frank 6,0707 6,1073 % 0,24  
Riyal 1,5614 1,5692 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.554 6,75  
Altın Gr. 293 293 0,76  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,97 18,00 0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 64,17 64,17 -0,32  
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