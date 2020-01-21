***ORMA* *KSTUR* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.01.2020 16:52
***ORMA******KSTUR******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler FORMT, KSTUR, ORMA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
BIST
18:05123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 936,33
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:055,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0177
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9383
En Düşük
5,9125
18:056,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:05297,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 297,01
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
|
|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7112
|7,7498
|% 0,46
|
|Frank
|6,0962
|6,1330
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-6,18
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|-0,53
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
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17:58XU100
Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
-
17:57HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
-
17:56TUCLK
Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
-
17:55ARMDA
Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem