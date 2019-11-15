***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar vergi dairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2019Açıklamalar2019/3 .Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799191BIST