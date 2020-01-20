***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2020 15:26
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı SPK Onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 15.01.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.604 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.
Söz konusu tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Tadil Metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813550
BIST
17:29122.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.121,62
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:295,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:296,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:29296,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,11
|Açılış
|: 296,96
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.359.186
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.984.258
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,84
|40.494.868
|% 19,78
|
|RYGYO
|7,54
|27.939.358
|% 19,49
|
|HUBVC
|29,66
|31.769.262
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,67
|24.700.502
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,08
|1.300.097.631
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,21
|988.006.426
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|900.713.807
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,03
|476.208.795
|% 1,34
|
|AVOD
|2,41
|459.005.061
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,21
|988.138.473
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|901.195.555
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|462.260.004
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|277.678.185
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.532.298
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6695
|7,7080
|% 0,37
|
|Frank
|6,0834
|6,1200
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,34
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,60
|
Seans Raporu
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17:42XU030
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