***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2020 10:31
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814082
BIST
11:16123.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 412,79
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:165,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:166,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:16295,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 295,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,78
|24.529.537
|% 15,19
|
|PRKAB
|3,78
|17.522.462
|% 14,55
|
|NATEN
|18,63
|70.140.309
|% 14,43
|
|ESCOM
|2,45
|13.649.785
|% 12,39
|
|BURCE
|9,16
|10.892.084
|% 12,39
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|361.437
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,65
|417.300.543
|% -0,48
|
|ICBCT
|6,09
|215.287.671
|% 0,33
|
|HALKB
|7,14
|210.080.708
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|187.131.414
|% 8,24
|
|GARAN
|12,26
|180.814.697
|% 0,74
|
|KRSTL
|1,84
|187.131.414
|% 8,24
|
|ODAS
|2,06
|121.259.083
|% 4,57
|
|KRDMD
|3,04
|173.566.662
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,71
|69.255.494
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|144.404.867
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7481
|7,7870
|% -0,07
|
|Frank
|6,0840
|6,1206
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5722
|1,5801
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-4,53
|
|Altın Gr.
|295
|295
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,04
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|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,83
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