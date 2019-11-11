***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.512.774 103.438.322 -347.085 103.091.237Transferler-18.512.774 18.512.774 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.525 11.980.025 11.983.550 202.333 12.185.883Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 1.869.092 3.786.371 -92.892 800.362 61.591.688 11.980.025 115.421.872 -144.752 115.277.120Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435Transferler3.530.586 -3.530.586 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-22.699 -3.958.612 -3.981.311 11.609 -3.969.702Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -203.717 932.194 46.427.604 -3.958.612 124.952.318 -176.585 124.775.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.973.499 -23.536.223Dönem Karı (Zararı)-3.958.612 -5.833.794Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.361.008 18.409.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 430.693 480.890Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.410.096 8.464.672Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8,32 1.410.096 8.464.672Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler123.657 21.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 123.657 21.377Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.818.017 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 2.818.017 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 17.813.819Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -3.421.455 -8.371.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.571.103 -36.111.995Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 140.985 119.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler624.807 1.641.994İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32 -122.727 -86.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 747.534 1.728.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.360 -847.032İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32 -46.188 -847.032İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -14.172 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -381.898 6.751.273Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -213.538 -2.318.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler715.585 3.770.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32 -91.833 -330.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 807.418 4.101.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 93.334 72.248Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.176.963 -1.031.711İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32 3.345.969 -765.793İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.830.994 -265.918Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 -1.851.264 -32.564.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler326.489 -11.706.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 68.409 -13.925.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 258.080 2.219.371Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.973.499 -23.536.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.131.133 708.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.131.133 708.038Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.131.133 716.538Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -8.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.317.209 7.858.284Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.651.343Kredilerden Nakit Girişleri6 0 7.651.343Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.306.884 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -9.306.884 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.325 206.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.474.843 -14.969.901Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.474.843 -14.969.901DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.187.629 18.894.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 712.786 3.924.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 712.786 3.187.629Ticari Alacaklar11.631.619 13.666.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 1.354.018 1.231.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.277.601 12.435.231Diğer Alacaklar85.483 37.838İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 2.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 82.723 37.838Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 16.039.715 16.039.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları32 16.039.715 16.039.715Stoklar10 4.448.195 3.541.297Peşin Ödenmiş Giderler22 1.020.356 806.818Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 36.080 28.216Diğer Dönen Varlıklar18 296.964 326.682ARA TOPLAM34.271.198 37.634.717Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.271.198 37.634.717DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.433 3.718Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.764.220 4.905.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 211.756.453 212.251.453Maddi Duran Varlıklar13 8.386.165 7.713.820Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 2.387 4.292Peşin Ödenmiş Giderler22 4.847.844 4.894.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR229.773.502 229.772.887TOPLAM VARLIKLAR264.044.700 267.407.604KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 8.233.000 8.233.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.383.288 11.966.401Ticari Borçlar4.872.034 4.156.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 321.652 413.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.550.382 3.742.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 737.750 644.416Diğer Borçlar14.137.231 2.960.268İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 5.500.387 2.154.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.636.844 805.850Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 4.785.095 6.304.820Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 58.505 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.368.784 4.292.863ARA TOPLAM44.575.687 38.558.217Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.575.687 38.558.217UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 78.298.500 80.204.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 5.653.333 5.867.619Uzun Vadeli Karşılıklar546.327 422.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 546.327 422.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 10.195.120 13.616.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.693.280 100.111.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER139.268.967 138.669.335ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 124.952.318 128.933.629Ödenmiş Sermaye76.231.000 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.869.310 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.582.654 3.605.353Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.582.654 3.605.353Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.786.371 3.786.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-203.717 -181.018Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.194 932.194Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.295.772 42.765.186Net Dönem Karı veya Zararı-3.958.612 3.530.586Kontrol Gücü Olmayan Paylar-176.585 -195.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.775.733 128.738.269TOPLAM KAYNAKLAR264.044.700 267.407.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 19.452.622 94.900.530 7.670.199 10.601.000Satışların Maliyeti23 -10.308.905 -70.155.759 -4.327.876 -8.723.946TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.143.717 24.744.771 3.342.323 1.877.054FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.143.717 24.744.771 3.342.323 1.877.054Genel Yönetim Giderleri24 -2.395.977 -2.046.556 -755.715 -684.410Pazarlama Giderleri24 -1.957.477 -1.779.801 -568.122 -418.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.738.018 858.062 856.233 57.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.650.197 -9.774.508 -474.892 -2.828.468ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.878.084 12.001.968 2.399.827 -1.996.203Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 0 7.710.441 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -140.985 -120.125 -91.520 100.504FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.737.099 19.592.284 2.308.307 -1.895.699Finansman Gelirleri28 4.019.833 5.137.271 2.998.220 304.027Finansman Giderleri29 -15.087.932 -35.520.789 -2.333.111 -14.097.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.331.000 -10.791.234 2.973.416 -15.689.396Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 3.364.164 5.159.860 -276.727 3.138.216Dönem Vergi (Gideri) Geliri-58.505 0 -19.400 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.422.669 5.159.860 -257.327 3.138.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.966.836 -5.631.374 2.696.689 -12.551.180DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-3.966.836 -5.631.374 2.696.689 -12.551.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.224 202.420 -15.298 7.839Ana Ortaklık Payları-3.958.612 -5.833.794 2.711.987 -12.559.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başı Kazanç 31 -0,05190000 0,10800000 0,03560000 -0,23260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.699 3.525 76.005 -742Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.100 4.521 97.442 -951Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.401 -996 -21.437 209Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.699 3.525 76.005 -742TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.944.137 -5.627.849 2.772.694 -12.551.922Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.609 202.333 7.621 7.752Ana Ortaklık Payları-3.955.746 -5.830.182 2.765.073 -12.559.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798316BIST