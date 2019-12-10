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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.12.2019 16:33
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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 10.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9299 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama yapmamız talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla... 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802830


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 4,20 36.355.144 % 20,00  
HATEK 6,98 23.885.046 % 19,93  
RYSAS 3,19 36.722.097 % 19,92  
PAPIL 7,59 161.325.656 % 19,91  
DENCM 8,87 33.857.065 % 18,27  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6150 7,6532 % -0,01  
Frank 5,8549 5,8902 % -0,04  
Riyal 1,5423 1,5500 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 4,75  
Altın Gr. 273 273 0,52  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,64 16,66 0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 64,11 64,11 -0,14  
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