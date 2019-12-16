***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait olan ve Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerin satışı için iyi niyet protokolü imzalanmıştır. İmzalanan iyi niyet protokolü kapsamında gayrimenkullerin değerlemesinin yaptırılarak fiyatının belirlenmesi ve 2019 yılı sonuna kadar satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803691BIST