***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi 31.12.2020 tarihine kadar yenilenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809555BIST