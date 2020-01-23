***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla girişimlerde bulunmuştur.Başvurumuzun, talebin kapsamının geniş olması ve Banka tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağının belirsiz olması, bu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılar için eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılmamış olacağından,yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla 20.11.2019 tarih ve 2019/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenmesine karar verilmiştir.Bugün itibariyle kredi borcumuzun 35.000.000 TL'sinin nakit (30.12.2019 tarihli gayrimenkul satışından elde edilen hasılattan), 35.000.000 TL'sinin varlık-borç takası, 15.000.000 TL'sinin 120 ay vadeli ve 10.000.000 TL'sinin ise 1 yıl ödemesiz 120 ay vadeli olarak yapılandırılmasının kabul edildiği şifaen tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814132BIST