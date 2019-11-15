***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 03.04.2006 - 20.06.2019 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı – Üretim ve Tedarik, 21.06.2019 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcısı – Ticari Araçlar görevlerinde yer alan Sn. Ali Rıza Alptekin 15.11.2019 tarihi itibariyle, kendi isteği ile Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799226BIST