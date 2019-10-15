***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2019 10:39
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793257
BIST
15:0495.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.488,60
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:045,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0540
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:046,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0720
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4629
15:04282,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,31
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80