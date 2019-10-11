***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,0525Kamu Borçlanma Senetleri% 0,007Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,007BPP (günlük)% 0,0031Ters Repo (O/N)% 0,00055125Ters Repo (vadeli)% 0,00055125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0525Yabancı Menkul Kıymet% 0,01Kıymetli Madenler ve Taşlar% 0Diğer% 0Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)4.382 4.530 8.912 5.675 14.587Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)365 1.582 1.947 1.047 2.994Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)10.228 15.881 26.109 18.018 44.127Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)14.975 21.993 36.968 24.740 61.708Ortalama Net Aktif Değer (TL)25.340.098 26.106.650 25.711.010 27.886.329 26.428.278Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,059096 % 0,084243 % 0,143783 % 0,088717 % 0,233492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792810BIST