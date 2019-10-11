***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
11.10.2019 19:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,00055125
Ters Repo (vadeli)
% 0,00055125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,01
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
4.382 4.530 8.912 5.675 14.587
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
365 1.582 1.947 1.047 2.994
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
10.228 15.881 26.109 18.018 44.127
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
14.975 21.993 36.968 24.740 61.708
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
25.340.098 26.106.650 25.711.010 27.886.329 26.428.278
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,059096 % 0,084243 % 0,143783 % 0,088717 % 0,233492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792810
BIST