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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

14.01.2020 19:45
GÜNCEL HABERLER



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

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Hayır (No)
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Açıklama

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
118671 123620 242291 133396 375687 141008 516695
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı

Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)

Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6230 6489 12719 7003 19722 7402 27124
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
25340098 26106650 25711010 27886329 26428278 29470663 27219298
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,492899 % 0,498375 % 0,991832 % 0,503469 % 1,496159 % 0,0503586 % 1,997917



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812582


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 15,93 189.439.122 % 19,95  
ALKA 6,76 15.253.065 % 19,86  
TKNSA 6,41 588.173.429 % 19,14  
QNBFL 172,50 914.387 % 15,00  
BURVA 15,50 1.394.780 % 14,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6388 7,6771 % 0,55  
Frank 6,0570 6,0935 % 0,69  
Riyal 1,5628 1,5706 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.547 -0,54  
Altın Gr. 292 292 0,32  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,02  
B. Petrol 64,66 64,66 0,46  
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