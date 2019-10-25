***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 179.537 -215.088 2.056.979 22.021.428 22.021.428Transferler92.095 1.964.884 -2.056.979Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.503.115 1.503.115 1.503.115Kar Payları11 -349.959 -349.959 -349.959Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 271.632 1.399.837 1.503.115 23.174.584 23.174.584Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Transferler147.717 2.806.615 -2.954.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.941.480 4.941.480 4.941.480Kar Payları-561.324 -561.324 -561.324Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 3.645.128 4.941.480 29.005.957 29.005.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.190.102 -6.560.368Dönem Karı (Zararı)4.941.480 1.503.115Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.941.480 1.503.115Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.446.829 -1.920.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.410 15.902Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 21.410 15.902Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.468.239 -1.936.602Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.468.239 -1.936.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.695.451 -6.142.783Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 5.604.089 -3.300.754Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -181.845 -1.659.974Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -696.709 145.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.633 -1.288.524Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.455 267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.996 -38.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-142 1.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -14.854 -39.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.190.102 -6.560.368YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.900.578 1.591.815Ödenen Temettüler11 -561.323 -349.959Alınan Faiz3.461.901 1.941.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.090.680 -4.968.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.090.680 -4.968.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.218.469 4.995.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.309.149 27.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.315.488 5.218.469Finansal Yatırımlar4 13.006.091 18.610.180Ticari Alacaklar5 181.845 0Diğer Alacaklar6 1.642.485 945.776Peşin Ödenmiş Giderler21.117 18.261Diğer Dönen Varlıklar690 548ARA TOPLAM29.167.716 24.793.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.167.716 24.793.234DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR29.167.716 24.793.234KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 65.789 76.422İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 46.896 41.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.893 34.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 31.295 23.741Diğer Borçlar6 1.632 6.086Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 0 19.551ARA TOPLAM98.716 125.800TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.716 125.800UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar63.043 41.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 63.043 41.633TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.043 41.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER161.759 167.433ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.005.957 24.625.801Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 419.349 271.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 3.645.128 1.399.837Net Dönem Karı veya Zararı11 4.941.480 2.954.332TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.005.957 24.625.801TOPLAM KAYNAKLAR29.167.716 24.793.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 43.539.979 38.712.756 15.524.716 15.751.946Satışların Maliyeti12 -37.431.676 -36.367.103 -13.141.672 -15.289.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.108.303 2.345.653 2.383.044 462.265BRÜT KAR (ZARAR)6.108.303 2.345.653 2.383.044 462.265Genel Yönetim Giderleri13 -1.055.219 -730.796 -335.030 -251.809Pazarlama Giderleri13 -111.230 -111.739 -37.227 -37.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-374 -3 -4 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561DÖNEM KARI (ZARARI)4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.941.480 1.503.115 2.010.783 172.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794955BIST