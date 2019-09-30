***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.09.2019 21:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 2.900 190.820 2,81 0,66
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 7.050 141.282 2,08 0,49
AEFES 2.800 62.720 0,92 0,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 3.250 461.175 6,8 1,59
SODA 64.200 376.854 5,55 1,3
PETKM 179.450 638.842 9,41 2,2
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 29.500 86.435 1,27 0,3
ANACM 17.500 54.075 0,8 0,19
Metal Ana Sanayi
KRDMD 165.000 367.950 5,42 1,27
EREGL 29.000 198.070 2,92 0,68
CEMTS 28.750 157.262,5 2,32 0,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 4.500 88.605 1,31 0,31
BRISA 15.000 93.900 1,38 0,32
TTRAK 3.850 164.395 2,42 0,57
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 43.250 523.325 7,71 1,8
Haberleşme
TCELL 5.350 69.603,5 1,03 0,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,1 0 0
VAKBN 26.500 141.245 2,08 0,49
ISCTR 15.000 95.250 1,4 0,33
HALKB 15.000 99.300 1,46 0,34
GARAN 53.500 552.655 8,14 1,9
AKBNK 52.000 430.040 6,34 1,48
Sigorta Şirketleri
GUSGR 430.000 705.200 10,39 2,43
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 82.500,61 381.152,82 5,62 1,31
SAHOL 12.500 120.250 1,77 0,41
NTHOL 60.000 108.600 1,6 0,37
ENKAI 0,81 4,56 0 0
AGHOL 5.500 84.810 1,25 0,29
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
NETAS 10.500 98.700 1,45 0,34
Savunma
ASELS 15.000 293.700 4,35 1,03
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 149.553,73 3,13 0,52
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.513,79 0,22 0,04
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.505,65 2,1 0,35
Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.627,46 1,29 0,21
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.648,82 1,06 0,17
Tahvil TRTISB92918 300.000 300.558,36 6,28 1,04
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT050220T17 500.000 494.394,95 10,34 1,7
Devlet Tahvili TRT131119T19 1.565.000 1.639.986,82 34,28 5,65
Devlet Tahvili TRT150120T32 500.000 480.748,95 10,05 1,66
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRB091019T16 1.500.000 1.494.957,15 31,25 5,15
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
V.İ.O.P KISA POZİSYON 31.10.2019 F_XU0301019 20 132,18 264.350 100 0,91
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 300.000 300.382,18 1,9 1,04
Ters Repo TRT020725T10 4.677.705 4.506.028,77 28,54 15,53
Ters Repo TRT050220T17 9.404.705 9.012.057,53 57,08 31,06
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 865.077,42 5,48 2,98
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 536.767 3,4 1,85
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 568.896,61 3,6 1,96
VIOP Nakit Teminat 1.638.769,03 1.638.769,03 100 5,65
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.997.695,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.997.695,7 % 100 % 99,95
B. HAZIR DEĞERLER
13.984,61 % 100 % 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
13.984,61 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
80.590 % 100 % 0,28
a) Takastan Alacaklar
80.590 % 100 % 0,28
b) Diğer Alacaklar
0 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.095,6 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-118.496,02 -% 100 -% 0,41
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-45.308,54 -% 38,24 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-19.392,4 -% 16,37 -% 0,07
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-53.795,08 -% 45,39 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
29.011.869,89
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4506
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27/09/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789313
BIST