***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 2.900 190.820 2,81 0,66İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 7.050 141.282 2,08 0,49AEFES 2.800 62.720 0,92 0,22Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 3.250 461.175 6,8 1,59SODA 64.200 376.854 5,55 1,3PETKM 179.450 638.842 9,41 2,2Taş ve Toprağa DayalıTRKCM 29.500 86.435 1,27 0,3ANACM 17.500 54.075 0,8 0,19Metal Ana SanayiKRDMD 165.000 367.950 5,42 1,27EREGL 29.000 198.070 2,92 0,68CEMTS 28.750 157.262,5 2,32 0,54Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 4.500 88.605 1,31 0,31BRISA 15.000 93.900 1,38 0,32TTRAK 3.850 164.395 2,42 0,57Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 43.250 523.325 7,71 1,8HaberleşmeTCELL 5.350 69.603,5 1,03 0,24DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 0,04 0,1 0 0VAKBN 26.500 141.245 2,08 0,49ISCTR 15.000 95.250 1,4 0,33HALKB 15.000 99.300 1,46 0,34GARAN 53.500 552.655 8,14 1,9AKBNK 52.000 430.040 6,34 1,48Sigorta ŞirketleriGUSGR 430.000 705.200 10,39 2,43Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSISE 82.500,61 381.152,82 5,62 1,31SAHOL 12.500 120.250 1,77 0,41NTHOL 60.000 108.600 1,6 0,37ENKAI 0,81 4,56 0 0AGHOL 5.500 84.810 1,25 0,29Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimNETAS 10.500 98.700 1,45 0,34SavunmaASELS 15.000 293.700 4,35 1,03DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 149.553,73 3,13 0,52Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.513,79 0,22 0,04Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.505,65 2,1 0,35Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.627,46 1,29 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.648,82 1,06 0,17Tahvil TRTISB92918 300.000 300.558,36 6,28 1,04Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT050220T17 500.000 494.394,95 10,34 1,7Devlet Tahvili TRT131119T19 1.565.000 1.639.986,82 34,28 5,65Devlet Tahvili TRT150120T32 500.000 480.748,95 10,05 1,66Hazine BonosuHazine Bonosu TRB091019T16 1.500.000 1.494.957,15 31,25 5,15ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIV.İ.O.P KISA POZİSYON 31.10.2019 F_XU0301019 20 132,18 264.350 100 0,91D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 300.000 300.382,18 1,9 1,04Ters Repo TRT020725T10 4.677.705 4.506.028,77 28,54 15,53Ters Repo TRT050220T17 9.404.705 9.012.057,53 57,08 31,06Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 865.077,42 5,48 2,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 536.767 3,4 1,85Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 568.896,61 3,6 1,96VIOP Nakit Teminat 1.638.769,03 1.638.769,03 100 5,65GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.997.695,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.997.695,7 % 100 % 99,95B. HAZIR DEĞERLER13.984,61 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar13.984,61 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)80.590 % 100 % 0,28a) Takastan Alacaklar80.590 % 100 % 0,28b) Diğer Alacaklar0 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.095,6 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-118.496,02 -% 100 -% 0,41a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-45.308,54 -% 38,24 -% 0,16c) Ödenecek Vergi-19.392,4 -% 16,37 -% 0,07ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-53.795,08 -% 45,39 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ29.011.869,89Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4506İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27/09/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789313BIST