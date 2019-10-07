***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 2.900 197.490 3,55 0,68İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 2.800 62.944 1,13 0,22Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 246.400 1.388.067,5 24,98 4,79Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 47.000 139.310 2,51 0,48Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 222.750 715.720 12,88 2,47Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 18.850 255.550 4,6 0,88Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 15.000 286.500 5,16 0,99İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 43.250 513.377,5 9,24 1,77HaberleşmeHaberleşme 5.350 69.871 1,26 0,24DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 162.000,04 1.258.390,09 22,64 4,35Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 160.501,42 670.262,38 12,05 2,32Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 150.125,7 6,69 0,52Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.557,37 0,47 0,04Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.866,01 4,49 0,35Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.888,7 2,76 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 52.025,46 2,32 0,18Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.538,01 13,44 1,04Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131119T19 65.000 68.360,57 3,05 0,24Hazine BonosuHazine Bonosu TRB091019T16 1.500.000 1.498.847,4 66,78 5,17ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 141 128,72 1.815.022,5D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 325.000 325.416,7 1,72 1,12Ters-Repo TRT050624T35 10.192.600 10.514.377,81 55,73 36,31Ters-Repo TRT060825T15 4.968.885 5.006.846,58 26,54 17,29Ters-Repo TRT160920T25 583.305 500.680,14 2,65 1,73Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 869.253,52 4,61 3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.075.878 5,7 3,72Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 575.046,95 3,05 1,99VIOP Nakit Teminat 1.672.589,36 1.672.589,36 100 6,27GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.341.780,75İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.341.780,75 % 100 % 97,88B. HAZIR DEĞERLER6.657,99 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar6.657,99 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)717.371,75 % 100 % 2,48a) Takastan Alacaklar716.681 % 99,9 % 2,48b) Diğer Alacaklar690,75 % 0,1 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.117,41 % 100 % 0,07D. BORÇLAR (-)-131.011,66 -% 100 -% 0,45a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-9.502,35 -% 7,25 -% 0,03c) Ödenecek Vergi-39.047,8 -% 29,8 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-82.461,51 -% 62,95 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ28.955.916,24Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4478İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790989BIST