***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.10.2019 17:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.900 197.490 3,55 0,68
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 2.800 62.944 1,13 0,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 246.400 1.388.067,5 24,98 4,79
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 47.000 139.310 2,51 0,48
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 222.750 715.720 12,88 2,47
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 18.850 255.550 4,6 0,88
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 15.000 286.500 5,16 0,99
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 43.250 513.377,5 9,24 1,77
Haberleşme
Haberleşme 5.350 69.871 1,26 0,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 162.000,04 1.258.390,09 22,64 4,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 160.501,42 670.262,38 12,05 2,32
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 150.125,7 6,69 0,52
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.557,37 0,47 0,04
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.866,01 4,49 0,35
Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.888,7 2,76 0,21
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 52.025,46 2,32 0,18
Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.538,01 13,44 1,04
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131119T19 65.000 68.360,57 3,05 0,24
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRB091019T16 1.500.000 1.498.847,4 66,78 5,17
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 141 128,72 1.815.022,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 325.000 325.416,7 1,72 1,12
Ters-Repo TRT050624T35 10.192.600 10.514.377,81 55,73 36,31
Ters-Repo TRT060825T15 4.968.885 5.006.846,58 26,54 17,29
Ters-Repo TRT160920T25 583.305 500.680,14 2,65 1,73
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 869.253,52 4,61 3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.075.878 5,7 3,72
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 575.046,95 3,05 1,99
VIOP Nakit Teminat 1.672.589,36 1.672.589,36 100 6,27
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.341.780,75
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.341.780,75 % 100 % 97,88
B. HAZIR DEĞERLER
6.657,99 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.657,99 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
717.371,75 % 100 % 2,48
a) Takastan Alacaklar
716.681 % 99,9 % 2,48
b) Diğer Alacaklar
690,75 % 0,1 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.117,41 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-131.011,66 -% 100 -% 0,45
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-9.502,35 -% 7,25 -% 0,03
c) Ödenecek Vergi
-39.047,8 -% 29,8 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-82.461,51 -% 62,95 -% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
28.955.916,24
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4478
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
04/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790989
BIST