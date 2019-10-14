***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 2.900 191.110 3,59 0,66İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 126.630 2,38 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 246.650 1.377.809 25,85 4,77Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 29.500 86.140 1,62 0,3Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 222.750 703.500 13,2 2,43Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 18.850 243.650 2,15 0,85Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 30.000 348.600 6,54 1,21HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 192.000,04 1.339.145,09 25,13 4,63Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 160.501,42 639.957,3 12,01 2,21Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 273.300 5,13 0,95DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 150.699,84 8,99 0,52Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.007,94 0,6 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.227,66 6,04 0,35Tahvil TRSORFN72013 60.000 62.151,04 3,71 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 52.220,27 3,11 0,18Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.520,84 18,05 1,05Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT020322T17 500.000 471.533,8 28,13 1,62Devlet Tahvili TRT131119T19 65.000 68.519,69 4,09 0,24Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 457.552,85 27,29 1,58Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 276 123,72 3.414.810D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 873.000 874.052,56 4,28 3,02Ters-Repo TRT131119T19 1.960.730 2.002.743,56 9,8 6,93Ters-Repo TRT261022T10 7.900.455 15.020.576,71 73,5 51,95Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 872.020,18 4,27 3,02Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.078.875 5,28 3,73Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 587.299,28 2,87 2,03VIOP Nakit Teminat 1.796.402,6 1.796.402,6 100 6,21GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.238.245,21İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.238.245,21 % 100 % 101,12B. HAZIR DEĞERLER4.856,62 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar4.856,62 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)690,76 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar690,76 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.117,41 % 100 % 0,07D. BORÇLAR (-)-351.323,79 -% 100 -% 1,22a) Takasa Borçlar-209.500 -% 59,63 -% 0,72b) Yönetim Ücreti-20.580,24 -% 5,86 -% 0,07c) Ödenecek Vergi-39.047,8 -% 11,11 -% 0,14ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-82.195,75 -% 23,4 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ28.913.586,21Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4457İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793223BIST