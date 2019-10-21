***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 2.900 193.140 3,26 0,66İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 126.756 2,14 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 247.150 1.440.650 24,31 4,95Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 29.500 87.025 1,47 0,3Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 237.750 796.947,5 13,45 2,74Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 18.850 242.576 4,1 0,83Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 36.650 422.941 7,14 1,45HaberleşmeHaberleşme 10.000 55.200 0,93 0,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 220.000,04 1.552.285,09 26,2 5,34Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 175.501,42 740.027,23 12,49 2,54Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 268.050 4,51 0,92DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.241,13 11,93 0,53Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.043,25 0,78 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.590,61 7,91 0,35Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.356,86 4,62 0,2Tahvil TRSORFN2013 60.000 62.414,5 4,86 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 52.415,07 4,08 0,18Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.506,88 23,63 1,04Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT020322T17 500.000 473.458,5 36,85 1,62Devlet Tahvili TRT131119T19 65.000 68.634,72 5,34 0,23Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 138 122,3 1.687.740D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 125.000 125.155,12 0,62 0,43Ters-Repo TRT050624T19 16.819.415 17.522.956,16 86,81 60,25Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148