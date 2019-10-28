***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 2.900 201.260 3,22 0,69İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 126.378 2,02 0,43Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 247.150 1.448.087 23,15 4,96Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 29.500 89.680 1,43 0,31Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 237.750 818.757,5 13,09 2,8Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 18.850 253.390 4,05 0,87Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 36.650 436.135 6,97 1,49HaberleşmeHaberleşme 10.000 58.000 0,93 0,2DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 235.000,04 1.643.180,1 26,27 5,62Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 183.501,42 900.252,33 14,39 3,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 280.350 4,48 0,96DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.780,59 19,03 0,53Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.078,69 1,25 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.954,86 12,61 0,35Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.557,21 7,37 0,2Tahvil TRSORFN2013 60.000 59.547,9 7,37 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.004,59 6,19 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.496,13 37,67 1,04Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131119T19 65.000 68.832,87 8,52 0,24Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 46 124,05 570.630D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 363.000 363.402,78 1,78 1,24Ters-Repo TRT060121T16 7.124.175 16.019.134,25 78,43 54,83Ters-Repo TRT180924T11 967.990 1.501.793,84 7,35 5,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 879.119,53 4,3 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.078.562 5,28 3,69Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 582.130,87 2,85 1,99VIOP Nakit Teminat 1.869.766,86 1.869.766,86 100 6,37GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.357.632,9İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.357.632,9 % 100 % 100,48B. HAZIR DEĞERLER10.439,45 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar10.439,45 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)690,76 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar690,76 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)46.995,2 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-197.850,26 -% 100 -% 0,68a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-40.704,63 -% 20,57 -% 0,14c) Ödenecek Vergi-39.321,18 -% 19,87 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-117.824,45 -% 59,56 -% 0,41NET VARLIK DEĞERİ29.217.908,05Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4609İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795246BIST