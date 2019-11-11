***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 2.900 198.940 3,05 0,68İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 128.520 1,97 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 248.650 1.666.368,5 25,54 5,67Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 29.500 87.910 1,35 0,3Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 209.000 700.150 10,73 2,38Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.850 175.329 2,69 0,6Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 36.650 469.120 7,19 1,6HaberleşmeHaberleşme 10.000 66.200 1,01 0,23DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 235.000,04 1.689.310,1 25,89 5,74Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 201.001,42 1.059.592,38 16,24 3,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 283.650 4,35 0,96DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 154.865,23 14,15 0,53Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.149,94 0,93 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.687,28 9,38 0,35Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.959,94 5,48 0,2Tahvil TRSORFN72013 60.000 59.957,49 5,48 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.317,49 4,6 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.484,35 28 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 280.960,74 25,67 0,96ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131119T19 65.000 69.175,83 6,32 0,24Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 69 129,5 893.550 100 3,04D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 302.000 302.327,65 1,52 1,03Ters-Repo TRT120325T12 7.310.970 6.006.692,05 30,23 20,43Ters-Repo TRT280628T18 9.741.580 11.012.268,77 55,42 37,45Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 884.652,86 3,01 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.078.227 0,05 3,67Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 588.045 2,96 2VIOP Nakit Teminat 1.860.901,74 1.860.901,74 100 6,33GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.352.763,34İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.352.763,34 % 100 % 99,81B. HAZIR DEĞERLER8.790,26 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar8.790,26 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)302.756,69 % 100 % 1,03a) Takastan Alacaklar302.065,93 % 99,77 % 1,03b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,23 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.324,25 % 100 % 0,1D. BORÇLAR (-)-287.234,4 -% 100 -% 0,98a) Takasa Borçlar-149.450 -% 52,03 -% 0,51b) Yönetim Ücreti-16.002,41 -% 5,57 -% 0,05c) Ödenecek Vergi-39.048,68 -% 13,59 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-82.733,31 -% 28,81 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ29.407.400,14Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4704İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798241BIST