***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.11.2019 19:12
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.900 198.940 3,05 0,68
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 128.520 1,97 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 248.650 1.666.368,5 25,54 5,67
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 29.500 87.910 1,35 0,3
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 209.000 700.150 10,73 2,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.850 175.329 2,69 0,6
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 36.650 469.120 7,19 1,6
Haberleşme
Haberleşme 10.000 66.200 1,01 0,23
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 235.000,04 1.689.310,1 25,89 5,74
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 201.001,42 1.059.592,38 16,24 3,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 15.000 283.650 4,35 0,96
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 154.865,23 14,15 0,53
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.149,94 0,93 0,03
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.687,28 9,38 0,35
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.959,94 5,48 0,2
Tahvil TRSORFN72013 60.000 59.957,49 5,48 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.317,49 4,6 0,17
Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.484,35 28 1,04
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 280.960,74 25,67 0,96
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131119T19 65.000 69.175,83 6,32 0,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 69 129,5 893.550 100 3,04
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 302.000 302.327,65 1,52 1,03
Ters-Repo TRT120325T12 7.310.970 6.006.692,05 30,23 20,43
Ters-Repo TRT280628T18 9.741.580 11.012.268,77 55,42 37,45
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 884.652,86 3,01 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.078.227 0,05 3,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 588.045 2,96 2
VIOP Nakit Teminat 1.860.901,74 1.860.901,74 100 6,33
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.352.763,34
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.352.763,34 % 100 % 99,81
B. HAZIR DEĞERLER
8.790,26 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
8.790,26 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
302.756,69 % 100 % 1,03
a) Takastan Alacaklar
302.065,93 % 99,77 % 1,03
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,23 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.324,25 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-287.234,4 -% 100 -% 0,98
a) Takasa Borçlar
-149.450 -% 52,03 -% 0,51
b) Yönetim Ücreti
-16.002,41 -% 5,57 -% 0,05
c) Ödenecek Vergi
-39.048,68 -% 13,59 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-82.733,31 -% 28,81 -% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
29.407.400,14
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4704
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
08/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798241
BIST