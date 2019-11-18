***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 2.900 224.605 3,29 0,76İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 133.812 1,96 0,45Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 248.650 1.639.358,5 23,98 5,54Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 29.500 90.565 1,32 0,31Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 209.000 709.940 10,39 2,4Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 36.650 501.738,5 7,34 1,7HaberleşmeHaberleşme 31.500 352.340 5,16 1,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 235.000,04 1.730.415,1 25,31 5,85Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 215.501,42 1.165.992,41 17,05 3,94Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 286.800 4,2 0,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 155.410,41 10,49 0,53Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.185,75 0,69 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 103.055,46 6,96 0,35Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.162,32 4,06 0,2Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.166,78 4,06 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.474,67 3,41 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.483,29 20,76 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 282.028,5 19,05 0,95ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT071020T23 500.000 451.843,5 30,51 1,53Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 69 131,75 909.075 100 3,04D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 100.000 100.106,85 0,52 0,34Ters-Repo TRT150120T16 16.467.605 16.518.647,26 86,14 55,85Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 887.315,11 4,63 3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.077.933 5,62 3,64Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 592.722,92 3,09 2VIOP Nakit Teminat 1.852.887,49 1.852.887,49 100 6,26GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.345.989,82İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.345.989,82 % 100 % 99,22B. HAZIR DEĞERLER11.773,39 % 100 % 0,04a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar11.773,39 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)339.163,76 % 100 % 1,15a) Takastan Alacaklar338.473 % 99,8 % 1,14b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,2 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.324,25 % 100 % 0,1D. BORÇLAR (-)-149.195,18 -% 100 -% 0,5a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-24.314,49 -% 16,3 -% 0,08c) Ödenecek Vergi-39.048,68 -% 26,17 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-85.832,01 -% 57,53 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ29.578.056,04Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4789İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799505BIST