***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









6,57 1,61Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 250.150 1.851.959,5 25,45 6,23Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 29.500 91.745 1,26 0,31Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 91.500 487.745 6,7 1,64Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 36.650 499.906 6,87 1,68HaberleşmeHaberleşme 31.500 352.320 4,85 1,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 235.000,04 1.762.745,1 24,23 5,93Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 245.501,42 1.351.060,07 18,57 4,54Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 288.900 3,97 0,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 155.957,52 5,7 0,52Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.221,69 0,37 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 103.424,96 3,78 0,35Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.252.685,88 45,75 4,21Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.365,39 2,2 0,2Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.376,8 2,2 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.632,34 1,85 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.485,5 11,27 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 283.100,31 10,34 0,95ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT071020T23 500.000 453.126,95 16,55 1,52Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 207 132,78 2.748.422,5 100 9,24D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 98.000 98.104,71 0,54 0,33Ters-Repo TRT030523T13 4.261.325 7.508.623,97 41,32 25,26Ters-Repo TRT120820T12 7.248.670 8.009.198,9 44,07 26,94Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 890.029,57 4,9 2,99Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.077.770 5,93 3,63Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 588.046,95 3,24 1,98VIOP Nakit Teminat 1.854.810,68 1.854.810,68 100 6,24GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.040.947,79İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.040.947,79 % 100 % 101,05B. HAZIR DEĞERLER6.416,07 % 100 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.416,07 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)293.590,76 % 100 % 0,99a) Takastan Alacaklar292.900 % 99,76 % 0,99b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,24 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.324,25 % 100 % 0,1D. BORÇLAR (-)-641.553,75 -% 100 -% 2,16a) Takasa Borçlar-480.900 -% 74,96 -% 1,62b) Yönetim Ücreti-38.702,38 -% 6,03 -% 0,13c) Ödenecek Vergi-39.048,68 -% 6,09 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-82.902,69 -% 12,92 -% 0,28NET VARLIK DEĞERİ29.729.725,12Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4865İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800343BIST