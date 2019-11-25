***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
25.11.2019 17:23
6,57 1,61
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 250.150 1.851.959,5 25,45 6,23
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 29.500 91.745 1,26 0,31
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 91.500 487.745 6,7 1,64
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 36.650 499.906 6,87 1,68
Haberleşme
Haberleşme 31.500 352.320 4,85 1,19
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 235.000,04 1.762.745,1 24,23 5,93
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 245.501,42 1.351.060,07 18,57 4,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 15.000 288.900 3,97 0,97
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 155.957,52 5,7 0,52
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.221,69 0,37 0,03
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 103.424,96 3,78 0,35
Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.252.685,88 45,75 4,21
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.365,39 2,2 0,2
Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.376,8 2,2 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.632,34 1,85 0,17
Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.485,5 11,27 1,04
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 283.100,31 10,34 0,95
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT071020T23 500.000 453.126,95 16,55 1,52
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 207 132,78 2.748.422,5 100 9,24
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 98.000 98.104,71 0,54 0,33
Ters-Repo TRT030523T13 4.261.325 7.508.623,97 41,32 25,26
Ters-Repo TRT120820T12 7.248.670 8.009.198,9 44,07 26,94
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 890.029,57 4,9 2,99
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.077.770 5,93 3,63
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 588.046,95 3,24 1,98
VIOP Nakit Teminat 1.854.810,68 1.854.810,68 100 6,24
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.040.947,79
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.040.947,79 % 100 % 101,05
B. HAZIR DEĞERLER
6.416,07 % 100 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
6.416,07 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
293.590,76 % 100 % 0,99
a) Takastan Alacaklar
292.900 % 99,76 % 0,99
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,24 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.324,25 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-641.553,75 -% 100 -% 2,16
a) Takasa Borçlar
-480.900 -% 74,96 -% 1,62
b) Yönetim Ücreti
-38.702,38 -% 6,03 -% 0,13
c) Ödenecek Vergi
-39.048,68 -% 6,09 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-82.902,69 -% 12,92 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
29.729.725,12
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4865
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
22/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800343
BIST