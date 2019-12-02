***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 3.750 275.250 3,95 0,73İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 16.300 360.556 5,17 1,22AEFES 3.000 65.040 0,93 0,22Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 6.500 805.350 11,56 2,72SODA 64.200 372.360 5,34 1,26PETKM 179.450 644.225,5 9,24 2,17Taş ve Toprağa DayalıTRKCM 15.000 49.500 0,71 0,17Metal Ana SanayiKRDMD 20.000 47.800 0,69 0,16EREGL 40.000 320.800 4,6 1,08Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUASELS 19.000 354.730 5,09 1,2İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 36.650 500.639 7,18 1,69HaberleşmeTCELL 10.000 135.600 1,95 0,49TTKOM 30.000 202.800 2,91 0,68DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 0,04 0,1 0 0VAKBN 20.000 102.600 1,47 0,35ISCTR 35.000 215.250 3,09 0,73HALKB 15.000 86.550 1,24 0,29GARAN 62.000 626.200 8,98 2,11AKBNK 71.500 555.555 7,97 1,87Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSISE 122.500,61 611.278,04 8,77 2,06SAHOL 50.000 455.000 6,53 1,53NTHOL 20.000 43.200 0,62 0,15GMSTR 2.500 51.357,5 0,74 0,17ENKAİ 0,81 4,67 0 0AGHOL 5.500 88.000 1,27 0,3Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 156.506,55 3,26 0,53Özel Sektör Tahvili TRSAKFH12015 10.000 10.257,75 0,21 0,03Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 103.795,79 2,16 0,35Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.256.518,63 26,15 4,24Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.569,14 1,26 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 60.587,56 1,26 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.790,51 1,06 0,17Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 309.490,98 6,44 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 284.176,2 5,91 0,96ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT050220T17 1.000.000 1.017.089,69 21,17 3,43Devlet Tahvili TRT150120T16 500.000 519.197,4 10,8 1,75Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 976.330 20,32 3,29Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 168.000 168.182,26 0,98 0,57Ters Repo TRT120128T11 836.215 1.001.200 5,8 3,38Ters Repo TRT261022T10 7.041.355 13.515.312,33 78,35 45,56Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 892.848,44 5,18 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.077.604 6,25 3,63Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 593.837,35 3,44 2VIOP Nakit Teminat 1.847.629,21 1.847.629,21 100 6,23GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.871.569,6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.871.569,6 % 100 % 104,08B. HAZIR DEĞERLER7.405,5 % 100 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar7.405,5 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)298.052,76 % 100 % 1a) Takastan Alacaklar297.362 % 99,77 % 1b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,23 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)17.511,37 % 100 % 0,06D. BORÇLAR (-)-1.531.892,05 -% 100 -% 5,16a) Takasa Borçlar-1.354.999,31 -% 88,45 -% 4,57b) Yönetim Ücreti-47.578,36 -% 3,11 -% 0,16c) Ödenecek Vergi-35.517,51 -% 2,32 -% 0,12ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-93.796,87 -% 6,12 -% 0,31NET VARLIK DEĞERİ29.662.647,18Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4831İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801360BIST