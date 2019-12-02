***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.12.2019 18:28
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 3.750 275.250 3,95 0,73
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 16.300 360.556 5,17 1,22
AEFES 3.000 65.040 0,93 0,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 6.500 805.350 11,56 2,72
SODA 64.200 372.360 5,34 1,26
PETKM 179.450 644.225,5 9,24 2,17
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 15.000 49.500 0,71 0,17
Metal Ana Sanayi
KRDMD 20.000 47.800 0,69 0,16
EREGL 40.000 320.800 4,6 1,08
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ASELS 19.000 354.730 5,09 1,2
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 36.650 500.639 7,18 1,69
Haberleşme
TCELL 10.000 135.600 1,95 0,49
TTKOM 30.000 202.800 2,91 0,68
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,1 0 0
VAKBN 20.000 102.600 1,47 0,35
ISCTR 35.000 215.250 3,09 0,73
HALKB 15.000 86.550 1,24 0,29
GARAN 62.000 626.200 8,98 2,11
AKBNK 71.500 555.555 7,97 1,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 122.500,61 611.278,04 8,77 2,06
SAHOL 50.000 455.000 6,53 1,53
NTHOL 20.000 43.200 0,62 0,15
GMSTR 2.500 51.357,5 0,74 0,17
ENKAİ 0,81 4,67 0 0
AGHOL 5.500 88.000 1,27 0,3
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 156.506,55 3,26 0,53
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH12015 10.000 10.257,75 0,21 0,03
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 103.795,79 2,16 0,35
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.256.518,63 26,15 4,24
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.569,14 1,26 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 60.587,56 1,26 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.790,51 1,06 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 309.490,98 6,44 1,04
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 284.176,2 5,91 0,96
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT050220T17 1.000.000 1.017.089,69 21,17 3,43
Devlet Tahvili TRT150120T16 500.000 519.197,4 10,8 1,75
Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 976.330 20,32 3,29
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 168.000 168.182,26 0,98 0,57
Ters Repo TRT120128T11 836.215 1.001.200 5,8 3,38
Ters Repo TRT261022T10 7.041.355 13.515.312,33 78,35 45,56
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 892.848,44 5,18 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.077.604 6,25 3,63
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 593.837,35 3,44 2
VIOP Nakit Teminat 1.847.629,21 1.847.629,21 100 6,23
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.871.569,6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.871.569,6 % 100 % 104,08
B. HAZIR DEĞERLER
7.405,5 % 100 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
7.405,5 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
298.052,76 % 100 % 1
a) Takastan Alacaklar
297.362 % 99,77 % 1
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,23 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
17.511,37 % 100 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-1.531.892,05 -% 100 -% 5,16
a) Takasa Borçlar
-1.354.999,31 -% 88,45 -% 4,57
b) Yönetim Ücreti
-47.578,36 -% 3,11 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-35.517,51 -% 2,32 -% 0,12
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-93.796,87 -% 6,12 -% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ
29.662.647,18
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4831
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801360
BIST