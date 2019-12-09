***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.12.2019 21:35
ğıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 245.950 1.793.025,5 25,25 6,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 15.000 50.700 0,71 0,17
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 60.000 374.600 5,28 1,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.600 n Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 36.650 502.838 7,08 1,69
Haberleşme
Haberleşme 40.000 355.300 5 1,19
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 231.500,04 1.728.605,1 24,35 5,81
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 185.501,42 1.338.157,93 18,85 4,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 157.028,66 3,26 0,53
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.293,95 0,21 0,03
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 104.167,94 2,16 0,35
Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.260.353,5 26,15 4,23
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.773,58 1,26 0,2
Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.799,04 1,26 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.949,17 1,06 0,17
Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.499,76 6,44 1,04
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 285.256,17 5,92 0,96
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT050220T17 1.000.000 1.019.824 21,16 3,43
Devlet Tahvili TRT150120T16 500.000 520.429,15 10,8 1,75
Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 978.868,6 20,31 3,29
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 303 133,45 4.043.535 100 13,58
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 52.000 52.056,62 0,31 0,17
Ters-Repo TRT060825T15 968.360 1.001.105,48 6,02 3,36
Ters-Repo TRT261022T10 6.749.355 13.014.371,23 78,24 43,72
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 895.301,89 5,38 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.077.430 6,48 3,62
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 594.367,55 3,57 2
VIOP Nakit Teminat 1.833.228,14 1.833.228,14 100 6,16
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.387.243,46
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.387.243,46 % 100 % 102,08
B. HAZIR DEĞERLER
4.658,33 % 100 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.658,33 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
690,76 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.227,52 % 100 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-650.571,06 -% 100 -% 2,19
a) Takasa Borçlar
-502.750 -% 77,28 -% 1,69
b) Yönetim Ücreti
-13.017,69 -% 2 -% 0,04
c) Ödenecek Vergi
-43.954,61 -% 6,76 -% 0,15
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-90.848,76 -% 13,96 -% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ
29.767.249,01
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4884
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
06/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802732
BIST