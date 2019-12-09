***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









ğıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 245.950 1.793.025,5 25,25 6,02Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 15.000 50.700 0,71 0,17Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 60.000 374.600 5,28 1,26Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.600 n TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 36.650 502.838 7,08 1,69HaberleşmeHaberleşme 40.000 355.300 5 1,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 231.500,04 1.728.605,1 24,35 5,81Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 185.501,42 1.338.157,93 18,85 4,5Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 157.028,66 3,26 0,53Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.293,95 0,21 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 104.167,94 2,16 0,35Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.260.353,5 26,15 4,23Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.773,58 1,26 0,2Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.799,04 1,26 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.949,17 1,06 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.499,76 6,44 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 285.256,17 5,92 0,96ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT050220T17 1.000.000 1.019.824 21,16 3,43Devlet Tahvili TRT150120T16 500.000 520.429,15 10,8 1,75Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 978.868,6 20,31 3,29Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 303 133,45 4.043.535 100 13,58D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 52.000 52.056,62 0,31 0,17Ters-Repo TRT060825T15 968.360 1.001.105,48 6,02 3,36Ters-Repo TRT261022T10 6.749.355 13.014.371,23 78,24 43,72Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 895.301,89 5,38 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.077.430 6,48 3,62Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 594.367,55 3,57 2VIOP Nakit Teminat 1.833.228,14 1.833.228,14 100 6,16GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.387.243,46İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.387.243,46 % 100 % 102,08B. HAZIR DEĞERLER4.658,33 % 100 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.658,33 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)690,76 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar690,76 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.227,52 % 100 % 0,08D. BORÇLAR (-)-650.571,06 -% 100 -% 2,19a) Takasa Borçlar-502.750 -% 77,28 -% 1,69b) Yönetim Ücreti-13.017,69 -% 2 -% 0,04c) Ödenecek Vergi-43.954,61 -% 6,76 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-90.848,76 -% 13,96 -% 0,31NET VARLIK DEĞERİ29.767.249,01Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4884İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802732BIST