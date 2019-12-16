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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

16.12.2019 17:58
GÜNCEL HABERLER



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 3.750 276.562,5 3,58 0,93
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 18.000 431.220 5,58 1,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 245.950 1.787.164,5 23,11 5,98
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 15.000 50.550 0,65 0,17
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 60.000



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 4,86 18.462.330 % 20,00  
DERAS 4,24 9.280.922 % 19,77  
GUSGR 2,43 300.382.302 % 19,70  
BOLUC 4,57 64.156.931 % 15,99  
ATAGY 5,30 14.410.145 % 14,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7821 7,8211 % 0,63  
Frank 5,9275 5,9632 % 0,75  
Riyal 1,5567 1,5645 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -2,45  
Altın Gr. 278 278 1,67  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,97 17,00 0,04  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
B. Petrol 65,50 65,50 0,28  
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