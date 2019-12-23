***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 4.350 328.860 3,97 1,1İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 18.000 422.760 5,11 1,41Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 245.950 1.823.009 22,03 6,08Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 15.000 51.450 0,62 0,17Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 60.000 401.400 4,85 1,34Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 11.600 399.480 4,83 1,33Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 56.650 779.504 9,42 2,6HaberleşmeHaberleşme 60.000 623.400 7,53 2,08DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 286.000,04 2.079.380,1 25,13 6,94Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 169.501,42 1.366.238,18 16,51 4,56Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 150.842,64 2,49 0,5Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.366,72 0,17 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.383,39 1,66 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.263.746,75 20,89 4,22Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.184,53 1,01 0,2Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.224,24 1,01 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.267,98 0,85 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 312.527,13 5,17 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 287.428,44 4,75 0,96ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT050220T17 1.000.000 1.024.187,8 16,93 3,42Devlet Tahvili TRT120820T12 500.000 576.533,05 9,53 1,92Devlet Tahvili TRT150120T16 500.000 522.820,65 8,64 1,74Devlet Tahvili TRT181023T19 500.000 639.624,65 10,57 2,13Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 987.743,69 16,33 3,3Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 188 135,28 2.543.170 100 8,49D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.409.000 1.410.269,06 10,06 4,71Ters-Repo TRT030523T12 276.530 500.454,11 3,57 1,67Ters-Repo TRT060121T16 4.066.090 9.508.628,08 67,85 31,73Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 900.417,6 6,43 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.077.006 7,69 3,59Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 616.447,48 4,4 2,06VIOP Nakit Teminat 1.793.372,82 1.793.372,82 100 5,99GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.131.958,09İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.131.958,09 % 100 % 100,56B. HAZIR DEĞERLER5.291 % 100 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar5.291 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)690,76 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar690,76 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.227,52 % 100 % 0,08D. BORÇLAR (-)-200.348,33 -% 100 -% 0,67a) Takasa Borçlar-29.715 -% 14,83 -% 0,1b) Yönetim Ücreti-35.914,41 -% 17,93 -% 0,12c) Ödenecek Vergi-43.954,61 -% 21,94 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-90.764,31 -% 45,3 -% 0,3NET VARLIK DEĞERİ29.962.819,04Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4981İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804893BIST