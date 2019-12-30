***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.12.2019 18:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 1.000 75.450 2,18 0,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 3.000 72.900 2,11 0,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 1.000 127.400 3,69 0,42
SODA 30.000 183.900 5,32 0,61
PETKM 150.000 553.500 16,01 1,84
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 10.000 89.300 2,58 0,3
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 2.500 50.450 1,46 0,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 50.000 697.500 20,18 2,32
Haberleşme
TTKOM 15.000 110.400 3,19 0,37
TCELL 4.000 55.760 1,61 0,19
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,1 0 0
VAKBN 50.000 256.000 7,41 0,85
ISCTR 10.000 62.700 1,81 0,21
HALKB 15.000 87.900 2,54 0,29
GARAN 40.000 442.400 12,8 1,47
AKBNK 15.000 123.300 3,57 0,42
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TAHHL 5.000 146.800 4,25 0,49
SISE 15.000,61 79.353,22 2,3 0,26
SAHOL 15.000 141.900 4,1 0,47
KCHOL 5.000 99.950 2,89 0,33
ENKAİ 0,81 5,09 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 151.283,69 5,07 0,5
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH12015 10.000 10.403,29 0,35 0,03
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 100.666,68 3,37 0,33
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.267.597,38 42,45 4,21
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 61.391,05 2,06 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 170.418,29 5,71 0,57
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.437,95 2,06 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 51.428,13 1,72 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 299.063,55 10,02 0,99
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 288.520,77 9,65 0,96
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150120T16 500.000 523.916,4 17,54 1,74
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300220 46 140,07 644.345 33,71 2,14
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301219 92 137,72 1.267.070 66,29 4,21
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 345.000 345.313,32 1,65 1,15
Ters Repo TRT110827T16 19.187.695 18.016.273,97 85,97 59,85
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 901.618,23 4,3 3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.076.833 5,14 3,58
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 617.554,83 2,94 2,05
VIOP Nakit Teminat 1.747.265,48 1.747.265,48 100 5,8
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.147.854,42
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.147.854,42 % 100 -% 96,83
B. HAZIR DEĞERLER
7.426,11 % 100 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
7.426,11 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.232.458,95 % 100 % 4,09
a) Takastan Alacaklar
1.232.458,95 % 100 % 4,09
b) Diğer Alacaklar
0 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.227,52 % 100 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-309.441,65 -% 100 -% 1,03
a) Takasa Borçlar
-149.190 -% 48,21 -% 0,5
b) Yönetim Ücreti
-47.440,67 -% 15,33 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-21.435,65 -% 6,93 -% 0,07
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-91.375,33 -% 29,53 -% 0,3
NET VARLIK DEĞERİ
30.103.525,35
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5052
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805938
BIST