***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 1.000 75.450 2,18 0,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 3.000 72.900 2,11 0,24Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 1.000 127.400 3,69 0,42SODA 30.000 183.900 5,32 0,61PETKM 150.000 553.500 16,01 1,84Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 10.000 89.300 2,58 0,3Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 2.500 50.450 1,46 0,17Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 50.000 697.500 20,18 2,32HaberleşmeTTKOM 15.000 110.400 3,19 0,37TCELL 4.000 55.760 1,61 0,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 0,04 0,1 0 0VAKBN 50.000 256.000 7,41 0,85ISCTR 10.000 62.700 1,81 0,21HALKB 15.000 87.900 2,54 0,29GARAN 40.000 442.400 12,8 1,47AKBNK 15.000 123.300 3,57 0,42Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTAHHL 5.000 146.800 4,25 0,49SISE 15.000,61 79.353,22 2,3 0,26SAHOL 15.000 141.900 4,1 0,47KCHOL 5.000 99.950 2,89 0,33ENKAİ 0,81 5,09 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 151.283,69 5,07 0,5Özel Sektör Tahvili TRSAKFH12015 10.000 10.403,29 0,35 0,03Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 100.666,68 3,37 0,33Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.267.597,38 42,45 4,21Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 61.391,05 2,06 0,2Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 170.418,29 5,71 0,57Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.437,95 2,06 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 51.428,13 1,72 0,17Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 299.063,55 10,02 0,99Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 288.520,77 9,65 0,96ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT150120T16 500.000 523.916,4 17,54 1,74Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300220 46 140,07 644.345 33,71 2,14VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301219 92 137,72 1.267.070 66,29 4,21D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 345.000 345.313,32 1,65 1,15Ters Repo TRT110827T16 19.187.695 18.016.273,97 85,97 59,85Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 901.618,23 4,3 3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.076.833 5,14 3,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 617.554,83 2,94 2,05VIOP Nakit Teminat 1.747.265,48 1.747.265,48 100 5,8GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.147.854,42İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.147.854,42 % 100 -% 96,83B. HAZIR DEĞERLER7.426,11 % 100 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar7.426,11 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.232.458,95 % 100 % 4,09a) Takastan Alacaklar1.232.458,95 % 100 % 4,09b) Diğer Alacaklar0 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.227,52 % 100 % 0,08D. BORÇLAR (-)-309.441,65 -% 100 -% 1,03a) Takasa Borçlar-149.190 -% 48,21 -% 0,5b) Yönetim Ücreti-47.440,67 -% 15,33 -% 0,16c) Ödenecek Vergi-21.435,65 -% 6,93 -% 0,07ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-91.375,33 -% 29,53 -% 0,3NET VARLIK DEĞERİ30.103.525,35Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5052İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805938BIST