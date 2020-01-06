***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 3.000 228.900 7,09 0,76İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 2.000 47.560 1,47 0,16Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 68.500 452.225 14,01 1,5Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 10.000 89.500 2,77 0,3Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.250 126.795 3,92 0,43Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİNŞAAT VE BAYINDIRLIK 30.000 147.300 4,56 0,49TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 40.000 570.400 17,67 1,9HaberleşmeHaberleşme 19.000 164.490 5,1 0,54DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 100.000,04 798.575,1 24,74 2,66Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 39.001,42 449.508,4 13,93 1,5Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 7.000 152.460 4,74 0,5DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 151.726,02 3,01 0,5Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.440 0,21 0,03Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.950,77 2 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.271.459,75 25,23 4,23Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.598,26 1,22 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.837,61 3,39 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.652,41 1,22 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.588,78 1,02 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 299.932,5 5,95 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 289.617,27 5,75 0,96ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT100620T16 1.000.000 956.438,9 18,98 3,18Devlet Tahvili TRT170221T12 1.000.000 1.036.480,1 20,57 3,45Devlet Tahvili TRT210421T14 500.000 577.135,25 11,45 1,91Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 98 140,18 1.373.715 100 4,57D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.092.000 1.093.000,76 5,28 3,64Ters-Repo TRT120820T12 15.118.850 17.015.509,58 82,16 56,61Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 904.228,29 4,37 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.076.550 5,2 3,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 621.453,93 3 2,07VIOP Nakit Teminat 1.744.589,36 1.744.589,36 100 5,8GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.722.903,04İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.722.903,04 % 100 -% 96,83B. HAZIR DEĞERLER19.990,89 % 100 % 0,07a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar19.990,89 % 100 % 0,07c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)219.505,76 % 100 % 0,73a) Takastan Alacaklar218.815 % 99,69 % 0,73b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,31 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)11.738,16 % 100 % 0,04D. BORÇLAR (-)-915.981,12 -% 100 -% 3,05a) Takasa Borçlar-757.664,06 -% 82,72 -% 2,52b) Yönetim Ücreti-7.817,02 -% 0,85 -% 0,03c) Ödenecek Vergi-39.954,23 -% 4,36 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-110.545,81 -% 12,07 -% 0,37NET VARLIK DEĞERİ30.058.156,73Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5029İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808070BIST