***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.01.2020 20:57
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 3.000 232.800 5,01 0,77
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.000 171.220 3,69 0,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 68.500 461.625 9,94 1,53
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 10.000 34.700 0,75 0,11
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 10.000 92.800 2 0,31
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.250 135.440 2,91 0,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 30.000 152.400 3,28 0,5
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 46.000 917.200 19,76 3,03
Haberleşme
Haberleşme 14.000 136.360 2,94 0,45
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 107.500,04 892.275,11 19,22 2,95
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 97.501,42 1.256.358,45 27,06 4,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 7.000 158.900 3,42 0,53
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 152.169,64 3,44 0,5
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.235,66 2,29 0,34
Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.275.334 28,8 4,22
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.806,17 1,4 0,2
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.257,95 3,87 0,57
Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.867,62 1,4 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.749,93 1,17 0,17
Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.804 6,79 1
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 290.768,1 6,57 0,96
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.001.204 22,61 3,31
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT100620T16 1.000.000 959.341,4 21,67 3,18
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 179 146,75 2.621.902,5 100 8,47
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 127.000 127.117,43 0,63 0,42
Ters-Repo TRT080323T10 19.800.610 17.517.202,74 86,52 57,98
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 906.733,94 4,48 3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.076.390 5,32 3,56
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 619.261,14 3,05 2,06
VIOP Nakit Teminat 1.652.739,31 1.652.739,31 100 5,47
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.969.061,59
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.969.061,59 % 100 % 102,51
B. HAZIR DEĞERLER
10.591,93 % 100 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
10.591,93 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
394.710,76 % 100 % 1,31
a) Takastan Alacaklar
394.020 % 99,82 % 1,3
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,18 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
11.738,16 % 100 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-1.174.201,93 -% 100 -% 3,89
a) Takasa Borçlar
-1.005.206,3 -% 85,61 -% 3,33
b) Yönetim Ücreti
-18.785,44 -% 1,6 -% 0,06
c) Ödenecek Vergi
-38.866,65 -% 3,31 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-111.343,54 -% 9,48 -% 0,37
NET VARLIK DEĞERİ
32.211.900,51
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5106
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
10/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812213
BIST