***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 3.000 229.050 5,45 0,76İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 3.000 79.920 1,9 0,26Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 63.500 440.600 10,49 1,45Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 10.000 35.600 0,85 0,12Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 10.000 95.000 2,26 0,31Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.250 136.542,5 3,25 0,45Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİNŞAAT VE BAYINDIRLIK 30.000 169.800 4,04 0,56TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 46.000 926.460 22,06 3,05HaberleşmeHaberleşme 9.000 97.440 2,32 0,32DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 92.500,04 824.225,12 19,62 2,72Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 82.501,42 1.005.558,56 23,94 3,32Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 7.000 160.440 3,82 0,53DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 152.614,57 4,39 0,5Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.521,36 2,92 0,33Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.283.947,38 36,9 4,24Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.282,25 1,67 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.697,06 4,93 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 62.083,58 1,78 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.911,59 1,49 0,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.678,02 8,67 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 291.856,41 8,39 0,96Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.004.029,4 28,85 3,31ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 271 149,75 4.039.932,5 100 13,33D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 264.000 264.228,92 1,24 0,87Ters-Repo TRT120820T12 2.203.085 2.502.373,29 11,7 8,26Ters-Repo TRT230222T13 7.497.365 16.015.189,04 74,86 52,85Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 909.344 4,25 3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.989 5,03 3,55Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 625.141,73 2,92 2,06VIOP Nakit Teminat 1.600.441,27 1.600.441,27 100 5,28GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.672.965,05İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.672.965,05 % 100 % 101,21B. HAZIR DEĞERLER8.978,41 % 100 % 0,03a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.979,41 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)105.540,76 % 100 % 0,35a) Takastan Alacaklar104.850 % 99,35 % 0,35b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,65 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)11.738,16 % 100 % 0,04D. BORÇLAR (-)-493.408,01 -% 100 -% 1,63a) Takasa Borçlar-313.140,8 -% 63,46 -% 1,03b) Yönetim Ücreti-29.813,66 -% 6,04 -% 0,1c) Ödenecek Vergi-38.866,65 -% 7,88 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-111.586,9 -% 22,62 -% 0,37NET VARLIK DEĞERİ30.305.814,37Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5153İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17/01/2020 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813634BIST