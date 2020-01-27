***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 3.000 240.450 6,09 0,79İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.000 151.080 3,83 0,5Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 65.000 630.775 15,98 2,08Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 10.000 34.500 0,87 0,11Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 10.000 96.200 2,44 0,32Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.250 135.285 3,42 0,45Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİNŞAAT VE BAYINDIRLIK 30.000 173.100 4,39 0,57TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 22.000 437.800 11,09 1,44HaberleşmeHaberleşme 4.000 57.640 1,46 0,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 87.500,04 765.075,12 19,39 2,52Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 85.001,42 1.063.858,57 26,96 3,5Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 7.000 160.580 4,07 0,53DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.060,8 4,39 0,5Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.807,85 2,92 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.287.804,63 36,95 4,24Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.438,31 1,68 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.121,48 4,94 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 59.685,65 1,71 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.640,26 1,42 0,16Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.554,56 8,68 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.006.862,5 28,89 3,32Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 292.960,95 8,41 0,97ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 200 148,5 2.970.000 100 9,78D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 72.000 72.060,05 0,34 0,24Ters-Repo TRT270923T11 19.304.285 18.516.269,86 87,31 60,99Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 911.693,05 4,3 3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.886 5,07 3,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 632.736,93 2,98 2,08VIOP Nakit Teminat 1.618.219,24 1.618.219,24 100 5,33GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.258.145,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.258.145,81 % 100 % 99,67B. HAZIR DEĞERLER8.293,83 % 100 % 0,03a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.293,83 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)344.556,61 % 100 % 1,13a) Takastan Alacaklar343.865,85 % 99,8 % 1,13b) Diğer Alacaklar690,76 % 0,2 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)11.738,16 % 100 % 0,04D. BORÇLAR (-)-264.326,1 -% 100 -% 0,87a) Takasa Borçlar-71.450 -% 27,03 -% 0,24b) Yönetim Ücreti-40.856,67 -% 15,46 -% 0,13c) Ödenecek Vergi-38.866,65 -% 14,7 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-113.152,78 -% 42,81 -% 0,37NET VARLIK DEĞERİ30.358.408,31Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5179İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814668BIST