GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.10.2019 18:23
GÜNCEL HABERLER

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SAYILI  SERMAYE PİYASASINDAFİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a.          Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 25.10.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.09.2019 tarihinde sona ara hesap dönemine ait finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b.          Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c.        Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
 Saygılarımızla 
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BEKİR YENER YILDIRIM      MAHMUT CENGİZ AYDIN       MURAT NERMİN  
Denetimden Sorumlu        Denetimden Sorumlu                Genel Müdür 
Komite Başkanı                 Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794958


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.216
Değişim :  -0,13% |  -129,69
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 12,24 25.988.713 % 20,00  
BOSSA 5,74 41.637.015 % 19,83  
IHGZT 2,60 1.176.042 % 12,55  
DITAS 7,26 15.243.112 % 11,01  
EGCYH 0,11 24.989 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3778 7,4148 % -0,14  
Frank 5,7793 5,8141 % -0,15  
Riyal 1,5347 1,5424 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.502 1.502 -2,42  
Altın Gr. 279 279 0,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 17,89 17,91 0,08  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,02  
B. Petrol 61,51 61,51 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru