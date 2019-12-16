***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2019 10:04
***OYLUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYLUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803553
BIST
12:58110.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,63
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:585,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:586,5125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:58277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,72
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,59
|79.223.744
|% 19,35
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|BOLUC
|4,54
|37.951.919
|% 15,23
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|UNYEC
|4,65
|5.946.167
|% 14,81
|
|SNKRN
|2,87
|2.141.836
|% -4,97
|
|BJKAS
|2,77
|55.474.879
|% -4,48
|
|OYLUM
|4,93
|3.437.221
|% -4,46
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|ETILR
|2,40
|11.280
|% -4,00
|
|THYAO
|13,81
|436.985.522
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|210.792.772
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|KRDMD
|2,50
|259.809.105
|% 0,40
|
|GUSGR
|2,39
|225.307.483
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,36
|167.649.960
|% -1,26
|
|TSPOR
|2,85
|144.674.036
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,23
|162.888.333
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7733
|7,8123
|% 0,52
|
|Frank
|5,9215
|5,9572
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,22
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,96
|
|Yarım
|885
|908
|7,23
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,15
|