***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2019 09:14
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019 - 30/09/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2019
Açıklamalar
2019 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799051
BIST
11:52104.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 967,57
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:525,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:526,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:52271,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 271,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,63
|4.007.578
|% 12,83
|
|KLNMA
|42,94
|20.346.863
|% 11,36
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.902.042
|% -6,50
|
|FORMT
|5,11
|777.204
|% -5,55
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|THYAO
|13,67
|449.975.781
|% 0,44
|
|GARAN
|9,82
|130.112.985
|% 0,82
|
|ASELS
|19,17
|117.093.739
|% 1,11
|
|KARSN
|1,34
|111.166.074
|% 5,51
|
|HALKB
|5,76
|110.993.901
|% 1,23
|
|KARSN
|1,34
|111.166.074
|% 5,51
|
|THYAO
|13,67
|449.975.781
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.553.916
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|81.444.169
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,28
|28.797.864
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3991
|7,4363
|% 0,25
|
|Frank
|5,8065
|5,8414
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,97
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|0,08
|