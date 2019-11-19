***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799659BIST