***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/11/2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden yeni yatırımlar ve kapasite artırımına yönelik almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi'nin tutarı 6.200.000 TL olarak revize edilmiştir. İşbu yatırımların 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Tamamlanacak bu yatırımların Şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkısı beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800800BIST