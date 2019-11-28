***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2019 16:05
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden yeni yatırımlar ve kapasite artırımına yönelik almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi'nin tutarı 6.200.000 TL olarak revize edilmiştir. İşbu yatırımların 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Tamamlanacak bu yatırımların Şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkısı beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800800
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0103
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 269,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,75
|58.990.874
|% 16,14
|
|SMART
|5,45
|187.261.262
|% 15,96
|
|ALCAR
|48,92
|22.289.865
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|ASELS
|18,80
|423.822.321
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.359
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4195
|7,4567
|% -0,20
|
|Frank
|5,7492
|5,7838
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58BURVA
Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 986 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 537, 907 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 107, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 6, 739.00 milyon TL de
-
17:56SEKUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 662 adet işlem
-
17:55DESA
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 240 adet işlem