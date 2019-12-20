***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 27/07/2012 tarih ve 98019 sayılı KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti içeren Yatırım Teşvik Belgesi'ne binaen yatırımlar tamamlanmış olup tamamlama vizesi başvurusu yapılmıştı. Şirketimize ulaşan yazıya göre söz konusu belgenin tamamlama vizesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804630BIST