***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 17:45
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 27/07/2012 tarih ve 98019 sayılı KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti içeren Yatırım Teşvik Belgesi'ne binaen yatırımlar tamamlanmış olup tamamlama vizesi başvurusu yapılmıştı. Şirketimize ulaşan yazıya göre söz konusu belgenin tamamlama vizesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804630
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 282,22
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7042
|7,7429
|% -0,09
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|-1,86
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,54
|
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