***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mayıs/2012'den beri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Halka açıldığı 2012 yılından 2018 yılına kadar yıllık ortalama büyüme oranı %40 olup toplam %667 büyüme göstermiştir. 2019 yılında açıklanan 9 aylık verilere göre geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %35'lik büyüme göstermiştir.Şirketimiz hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarlarında müşteri çeşitlendirmesini artırmaya gayret göstermektedir. Bu çalışmalar neticesinde, Şirketimiz BİM, A101, Bizim Toptan, Metro Grosmarket gibi ulusal zincirlerle çalışmaların yanı sıra Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkelere ve başta Suudi Arabistan, Filistin, Irak olmak üzere birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesine satış yapmaktadır.Yıllar içerisinde geliştirdiğimiz bu satış kanallarını 2020 ve sonrasında da devam ettirmek kararlılığında olan Şirketimiz, 2020 ve sonrasında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarını tamamlayıp kapasite kullanım oranını artırarak agresif büyüme oranlarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek adına Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmesi ve kısa vadeli kaynaklarını azaltması elzem görünmektedir.Bu sebeple Şirket Yönetim Kurulumuz -halka açıldığı günden beri yabancı yatırımcıya tahsis edilen sermaye artırımları haricinde- ilk defa mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlamaksızın bedelli sermaye artırımı yapılmasına karar vermiştir. Sürecin tamamlanması neticesinde Şirketimizin önümüzdeki yıllarda da yüksek büyüme oranlarını koruması ve karlılığını artırması hedeflenmektedir. Bu vesile ile başlattığımız sermaye artırımı sürecinin tüm paydaşlarımız, Şirketimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz.Tüm paydaşlarımıza saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805212BIST