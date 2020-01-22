***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi doğrultusunda 05/12/2019 tarihinde sözleşme imzaladığımız Suudi Arabistan'ın en önemli gıda markalarından "Goody"ye ilk parti sevkiyatları bugün itibariyle yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813951BIST