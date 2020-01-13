***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 10.01.2020 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 13.808.800 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 13.808.800 TL'nin fon kullanım raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812012BIST