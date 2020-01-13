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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

13.01.2020 11:11
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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/12/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.01.2020 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 13.808.800 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 13.808.800 TL'nin fon kullanım raporu ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812012


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RYSAS 6,71 95.467.648 % 16,90  
RYGYO 6,08 71.355.115 % 15,59  
GLBMD 2,61 1.097.487 % 14,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5848 7,6229 % -0,85  
Frank 5,9976 6,0337 % -0,32  
Riyal 1,5570 1,5648 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.551 -9,04  
Altın Gr. 292 292 -2,74  
Cumhuriyet 1.956 1.986 0,00  
Tam 1.927 1.975 -19,25  
Yarım 932 956 -9,31  
Çeyrek 467 478 -4,65  
Gümüş.Ons 17,95 17,99 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,03  
B. Petrol 65,00 65,00 0,02  
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