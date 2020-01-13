***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.01.2020 11:11
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/12/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.01.2020 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 13.808.800 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 13.808.800 TL'nin fon kullanım raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812012
BIST
13:53120.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.703,28
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:535,8589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0180
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:536,5165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:53292,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,48
|67.936.098
|% 18,40
|
|AYEN
|4,28
|85.952.477
|% 17,58
|
|RYSAS
|6,71
|95.467.648
|% 16,90
|
|RYGYO
|6,08
|71.355.115
|% 15,59
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|SAMAT
|1,68
|1.846.100
|% -2,33
|
|BRYAT
|77,85
|5.982.991
|% -2,32
|
|THYAO
|14,68
|1.237.403.833
|% 1,94
|
|PETKM
|4,02
|746.031.488
|% 2,81
|
|HALKB
|6,68
|457.447.027
|% 3,25
|
|KRDMD
|2,95
|367.844.411
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,57
|313.208.201
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.208.201
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|746.031.488
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,95
|367.844.411
|% 3,87
|
|ALBRK
|1,74
|196.494.089
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.784.845
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5848
|7,6229
|% -0,85
|
|Frank
|5,9976
|6,0337
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,04
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,25
|
|Yarım
|932
|956
|-9,31
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
|